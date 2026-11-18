Aunque ya acostumbrada a los aplausos y las ovaciones, Moria Casán no puede evitar la emoción en el emblemático Salón Dorado de la Legislatura Porteña. Convocada para ser distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura, en una ceremonia que, además, declaró de interés cultural a su serie biográfica y dio una mención especial a su ciclo de televisión en las mañanas de eltrece.

Las mejores fotos de la noche de Moria Casán en la Legislatura Porteña: "Soy lo que soy por ustedes"

“Moria representa la libertad de expresarse, de romper moldes… y de vivir sin pedir permiso”, coincidieron los diputados Pablo Donati y Sandra Rey; Carlos Rottemberg y Valeria Ambrosio. Con un total look impactante, by Delfos, la homenajeada estuvo acompañada por su inseparable Galo Soto. En primera fila la recibieron con gritos Sofía Gala, sus hijos Helena Tuñón y Dante Della Paolera, y su nueva pareja, Fermín Martínez, y “Pato” Galmarini, entre tantos amigos.

Moria Casán y la diputada Sandra Rey.

Sofìa Gala y “Pato” Galmarini.

Moria Casán coronada por Galo Soto. Luego, con su ramo de 34 rosas por Brujas.

“¡Soy lo que soy por ustedes..! Estoy más activa que nunca, como si la edad no fuera un impedimento por eso se valora mi vigencia y actividad. Porque la gente se queda asombrada que a los 80 pueda hacer tantas cosas…Es un año muy disruptivo para mí.”, repitió. Y los aplausos de Nora Cárpena, Leticia Brédice, María Fernanda Callejón, Guillermo Capuya, Benito Fernández, Liliana Parodi, Teté Coustarot, César Caroza, Javier Van de Couter, entre otros, se repitieron.

Sofia Gala, su pareja Fermín Martínez, Helena y Dante. Angel De Brito, Leticia Brèdice y Marcelo Polino.

Los invitados al homenaje de Moria Casán en el Salón Dorado.

Teté Coustarot. Stefy Xipolitakis. Nora Cárpena.

“¡Toda la gente que está acá tiene que ver con la sensibilidad del arte..! Y se puede romper un auto, pero no un prejuicio”, dijo Moria Casán al recibir 34 rosas (una por cada año de Brujas, la obra que cambió su vida) y ser coronada por su nieto Dante –quien ama la fama de Mo y hasta se animó a decir “soy cuarta generación de nepo baby”- al tiempo que sonaba la emblemática “Strong Enough” de su admirada Cher.

Fotos: MOVIL PRESS