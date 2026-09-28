Moria Casán y su nieto, Dante, brillaron en la nueva gala de CARAS Moda

Moria Casán y su nieto, Dante Della Paolera, fueron parte de la nueva edición de la gala de CARAS Moda, un encuentro que reunió a referentes del diseño, el arte y la cultura . Desde su llegada, la duplacaptó la atención por una propuesta estética cuidadosamente coordinada, donde cada elección acompañó el espíritu creativo del evento. Entre apariciones sobre la alfombra roja y momentos que no pasaron desapercibidos, ambos sumaron una de las imágenes más comentadas de la velada.

Moria Casán y su nieto, Dante, se robaron todas las miradas en la gala de CARAS Moda por sus looks a juego

La nueva edición de CARAS Moda reunió a referentes del espectáculo, la moda, el arte y la cultura en una noche que volvió a combinar desfiles, expresiones creativas y propuestas vinculadas a las tendencias del momento. Entre las figuras que captaron la atención desde su llegada estuvieron Moria Casán y su nieto, Dante Della Paolera, quienes se mostraron juntos sobre la alfombra roja y compartieron uno de los momentos más destacados.

Moria Casán y su nieto, Dante Della Paolera, en la gala de CARAS Moda

Con una presencia que reflejó su estilo personal, ambos posaron frente a los fotógrafos con elecciones de moda que dialogaron entre sí a través de una paleta neutra y una estética contemporánea. La Diva y el hijo de Sofía Gala se convirtieron en uno de los focos de las cámaras durante los primeros minutos de la noche, en un evento que congregó a diseñadores y artistas.

En su llegada a la gala, Moria Casán eligió una creación de Javier Saiach. El diseñador desarrolló una pieza de gala confeccionada con una importante cantidad de bordados, aplicaciones brillantes y detalles que cobraban protagonismo bajo la iluminación del evento. El vestido, de silueta al cuerpo y largo total, destacó por una superficie trabajada con cristales y recursos que aportaron textura y dimensión a la propuesta.

Moria Casán y su nieto, Dante Della Paolera, en la gala de CARAS Moda

A su lado, Dante Della Paolera, a sus 11 años, apostó por una propuesta alineada con las tendencias actuales de la moda masculina. Eligió un conjunto en tonos claros compuesto por pantalón amplio y una chaqueta estructurada. Debajo sumó un abrigo que aportó contraste sutil dentro de una gama de colores neutros. El look se completó con lentes de sol de inspiración retro y un peinado de largo medio que reforzó una estética vinculada a las influencias vintage que hoy regresan con fuerza a las pasarelas.

Así fue el paso de Moria por CARAS Moda 2026

Durante la velada de CARAS Moda, Moria Casán realizó una performance especial para acompañar una de las instancias artísticas del evento. Con un vestido de alta costura firmado por Javier Saiach, la actriz hizo su aparición entre los asistentes y se convirtió en una propuesta que integró moda, música y puesta en escena. Su look acompañó la performance con un diseño donde se destacaron los bordados, las aplicaciones brillantes y el trabajo artesanal característico del diseñador.

Mientras posaba con su vestido, La One rememoró uno de sus característicos bailes, donde sus gestos pasan a convertirse en protagonistas. La pieza de alta costura, realizada por Javier Saiach, se destacaba entre tonos plata y destellos cristalinos que potenciaban el efecto visual de cada uno de sus movimientos. Además, el diseñador incorporó aplicaciones laterales que generaban volumen, potenciando aún más su imagen.

Moria Casán y su nieto, Dante Della Paolera, compartieron una de las apariciones más visibles de la gala de CARAS Moda. La elección de estilismos con identidad propia, el trabajo de autor presente en cada detalle y su paso conjunto por la alfombra roja formaron parte de una participación que acompañó el espíritu creativo de la noche. A eso se sumó la presencia de La One durante el desarrollo de la velada, donde brilló por su característica personalidad.

VDV