De Moria Casán a María Vázquez: las celebrities contra el Cáncer de mama

A través de mujeres que crean, lideran e inspiran dejando huella, la decimotercera campaña de concientización y prevención temprana del cáncer de mama de la Fundación Rossi, “Manos de Mujer” 2026, busca alejarse de la representación tradicional de fragilidad asociada a la enfermedad. Y con la lupa puesta en la determinación, la fuerza y compromiso con el cuidado, diez personalidades de distintos ámbitos, edades y realidades como Graciela Borges, Moria Casán, Patricia Sosa, Dominique Metzger, María Vázquez, Agustina Rossi, Elina Costantini, Vero Lozano, Amalia Amoedo y Camila Romano pusieron el cuerpo a esta edición bajo el lema “El Valor de Cuidarnos, Sin bajar los Brazos”.
De Graciela Borges y Moria Casán a Vero Lozano y Elina Costantini: las fotos que inspiran a no bajar los brazos
Con guantes de boxeo rosados como símbolo de lucha y fortaleza, no se trata de pelear desde el miedo, sino de accionar desde la valentía. Posaron frente a los reconocidos fotógrafos Federico de Bártolo, Bruno Nogueira, Tadeo Jones, Matías Salgado, Sol Levinas, Alejandro Calderone Caviglia, Sol Abadi, Samuel Ganem y Christian Beliera.
Detrás de cada edición está el compromiso sostenido de Agustina Rossi, directora de la Fundación y Centro Dr. Enrique Rossi. “Este año elegimos una propuesta artística que reflexiona sobre el valor de cuidarnos, que llegue a muchas y les recuerden que realizarse controles y actuar a tiempo puede marcar una diferencia en sus vidas”, comenta la impulsora del proyecto.
Fotos: Federico de Bártolo, Bruno Nogueira, Tadeo Jones, Matías Salgado, Sol Levinas, Alejandro Calderone Caviglia, Sol Abadi, Samuel Ganem y Christian Beliera.