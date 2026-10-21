De Moria Casán a María Vázquez: las celebrities contra el Cáncer de mama

A través de mujeres que crean, lideran e inspiran dejando huella, la decimotercera campaña de concientización y prevención temprana del cáncer de mama de la Fundación Rossi, “Manos de Mujer” 2026, busca alejarse de la representación tradicional de fragilidad asociada a la enfermedad. Y con la lupa puesta en la determinación, la fuerza y compromiso con el cuidado, diez personalidades de distintos ámbitos, edades y realidades como Graciela Borges, Moria Casán, Patricia Sosa, Dominique Metzger, María Vázquez, Agustina Rossi, Elina Costantini, Vero Lozano, Amalia Amoedo y Camila Romano pusieron el cuerpo a esta edición bajo el lema “El Valor de Cuidarnos, Sin bajar los Brazos”.

Graciela Borges por Federico De Bártolo. Dominique Metzger por Matías Salgado.

De Graciela Borges y Moria Casán a Vero Lozano y Elina Costantini: las fotos que inspiran a no bajar los brazos

Con guantes de boxeo rosados como símbolo de lucha y fortaleza, no se trata de pelear desde el miedo, sino de accionar desde la valentía. Posaron frente a los reconocidos fotógrafos Federico de Bártolo, Bruno Nogueira, Tadeo Jones, Matías Salgado, Sol Levinas, Alejandro Calderone Caviglia, Sol Abadi, Samuel Ganem y Christian Beliera.

Agustina Rossi por Alejandro Calderone Caviglia. Elina Costantini por Sol Abadi. Amalia Amoedo por Christian Beliera.

Patricia Sosa por Tadeo Jones. Verónica Lozano por Samuel Ganem. Camila Romano por Federico De Bártolo.

Detrás de cada edición está el compromiso sostenido de Agustina Rossi, directora de la Fundación y Centro Dr. Enrique Rossi. “Este año elegimos una propuesta artística que reflexiona sobre el valor de cuidarnos, que llegue a muchas y les recuerden que realizarse controles y actuar a tiempo puede marcar una diferencia en sus vidas”, comenta la impulsora del proyecto.

Fotos: Federico de Bártolo, Bruno Nogueira, Tadeo Jones, Matías Salgado, Sol Levinas, Alejandro Calderone Caviglia, Sol Abadi, Samuel Ganem y Christian Beliera.