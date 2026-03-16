Moria Casán reveló su secreto para mantener la piel impecable a los 80 años: "Los espermas son maravillosos"

Moria Casán reveló su secreto para mantener la piel impecable a los 80 años, sorprendiendo con un procedimiento estético que refleja su interés por nuevas técnicas de cuidado. La diva compartió detalles de un tratamiento innovador que se suma a su rutina y que llamó la atención por su originalidad dentro del mundo de la belleza.

A sus 80 años, Moria Casán sorprendió con un tratamiento especializado para cuidar su piel

Moria Casán sorprendió con su secreto para mantener la piel impecable a los 80 años, mostrando cómo incorpora métodos poco convencionales en su rutina de skincare. La presentadora volvió a captar la atención con una propuesta estética que combina innovación y resultados visibles en su cuidado personal.

Moria Casán

En su programa, A la mañana con Moria (El Trece), la reconocida diva argentina contó cómo cuida su piel y qué tratamientos utiliza para mantenerla firme y luminosa. “Me hice un skincare en el cuello con esperma de salmón”, lanzó La One, impactando a toda su audiencia sobre el procedimiento que sigue.

“Sí, se los recomiendo. Es maravilloso. Los espermas son maravillosos. La baba de caracol, el esperma de ballena y el esperma de salmón es impresionante”, afirmó con naturalidad, dejando en claro que se trata de distintas técnicas que forman parte de su rutina de cuidado. Además, Moria Casán reveló cómo se aplica cada uno de estos tratamientos.

Por su parte, la conductora explicó cómo se aplica este tipo de tratamiento: “Me lo pusieron el otro día. Se aplica como con una inyección. Te plancha la piel. Yo tenía una cosita mínima del sol”, detalló. Según contó, el procedimiento le permitió mejorar la textura y la firmeza de la piel, logrando un resultado inmediato.

Moria Casán recomendó todos sus tratamientos para la piel

Entusiasmada con la experiencia con los espermas de salmón, Moria Casán incluso alentó a probarlo: “Si pueden, pónganse esperma de salmón. De ballena también me puse”. La revelación generó curiosidad entre sus compañeras de programa, y fue una de sus panelistas quien lanzó una pregunta inesperada: “¿Cómo se saca el esperma de un salmón?”.

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Entre risas, la artista respondió con sinceridad: “No sé, le tengo que preguntar al dermatólogo”. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la mañana por la novedad del tratamiento que mencionó. Los procedimientos con extractos marinos y animales forman parte de una tendencia creciente en el mundo de la estética.

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, Moria Casán se mostró abierta a experimentar con nuevas técnicas y productos, y esta vez volvió a marcar agenda. Su referencia a la baba de caracol y al esperma de ballena confirmó que se trata de prácticas que ya probó y que, según sus palabras, le dieron buenos resultados.

Moria Casán

Moria Casán reveló su secreto para mantener la piel impecable a los 80 años, integrando un procedimiento estético que se suma a su rutina de cuidado y que llamó la atención por su originalidad. La diva mostró cómo la innovación en tratamientos se convierte en parte de su estilo personal, con técnicas que refuerzan la búsqueda de alternativas.

VDV