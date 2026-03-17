Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity

El reality más visto del país llegó a una de sus noches más decisivas. Este lunes se definieron los finalistas de MasterChef Celebrity (Telefe), en una semifinal que combinó técnica, presión y platos de altísima exigencia. Sofía La Reini, Ian Lucas, Turco Husaín y Maxi López fueron los cuatro participantes que lograron meterse en esta instancia clave, dejando todo en sus estaciones para conseguir un lugar en la gran final.

En un desafío técnico que puso a prueba cada detalle, los semifinalistas tuvieron que preparar un sofisticado rack de cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado de un puré de edamame y una reducción de aceto balsámico. Una consigna compleja, digna de una instancia decisiva, donde no hubo margen para errores y cada cocción, textura y presentación fue evaluada al milímetro por el jurado.

MasterChef Celebrity

Quiénes son los dos finalistas de MasterChef Celebrity

Desde el inicio, la tensión se sintió en el aire. Cada uno de los participantes desplegó su estrategia para destacarse en una prueba que exigía precisión técnica y creatividad. Entre nervios, corridas y emplatados contrarreloj, los cuatro famosos demostraron por qué llegaron hasta esta instancia del certamen.

Finalmente, tras la devolución de Germán Martitegui, Damipan Betular y Donato De Santis con un análisis exhaustivo de los platos, se definió quiénes lograron imponerse en la noche. Ian Lucas y Sofía La Reini fueron los dos mejores del programa, se llevaron la tan ansiada chaqueta de chef y aseguraron su lugar en la gran final de MasterChef Celebrity. Por su parte, Turco Husaín y Maxi López quedaron a un paso del último desafío, despidiéndose de la competencia tras un recorrido que los consolidó como grandes protagonistas del ciclo.

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Cuándo y cómo será la gran final

La definición del certamen ya tiene fecha y promete mantener en vilo a la audiencia. La gran final de MasterChef Celebrity se dividirá en dos noches: el miércoles 18 se transmitirá la primera parte, mientras que el jueves 19 se conocerá finalmente quién se consagrará como el ganador o ganadora.

Esta estructura en dos emisiones suma expectativa y tensión a un reality que logró conquistar al público desde el primer día, consolidándose como uno de los grandes éxitos de la televisión. Ahora, todo está listo para el desenlace: solo queda esperar para descubrir quién levantará el trofeo y se convertirá en el próximo campeón del certamen.