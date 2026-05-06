Moria Casán reveló detalles de la estafa millonaria de la que fue víctima

La reconocida conductora y figura emblemática del espectáculo, Moria Casán contó en su programa La Mañana con Moria (eltrece), la gran estafa que sufrió hace más de 20 años atrás. La artista no escatimó en detalles y por primera vez dio detalles de aquel momento que enfrentó.

Moria Casán y el peor año

Moria Casán recordó que el engaño sucedió en una etapa muy caótica de su vida, no solo le robaron plata, sino que tuvo varias pérdidas. "Era en un momento de mi vida muy convulsivo; se había muerto… año 2000, Castiglione, mi madre la perdí en 2001", recordó.

Moria Casán//Archivo

Además, la artista no solo enfrentó la pérdida económica, sino que también atravesó un período de turbulencia amorosa que sumó aún más complejidad a su vida en aquellos años. La conductora rememoró con franqueza aquella etapa en la que su corazón estuvo en jaque. "Tenía al ex que me perseguía con el revólver, el mecánico”, expresó Moria.

Moria Casán sacó a la luz la esfafa millonaria que sufrió

Moria Casán explicó que la estafa de dinero ocurrió justo en uno de los peores momentos de su vida y fue una situación que no se lo esperaba. Asimismo, la conductora indicó que no fue un robo menor, ya que la plata que le habrían quitado, se trató de una enorme cantidad.

Moria Casán//Archivo

"Una estafa en mi vida terrible, que no volteó… pero mucha cantidad de dólares que no ví", relató la conductora en su programa.Sin dar demasiada precisiones del hecho, la diva si aseguró que si bien, fue una situación complicada, eso no la tiró para abajo.

Moria Casán//Archivo

Moria Casán, fiel a su estilo reveló logró salir adelante y sostuvo: "Por suerte estoy bien, bien puesta. No tenía problemas, no es que quedé en la calle pero tampoco me mareó, ni nada, jamás. Ni siquiera volver a empezar, a mí no me pasó nada. Dije ‘a mí un dólar no me va a modificar, estaba con eso".Con estas palabras, la diva habló de uno de los temas del que no había referido anteriormente.