La nueva frase meme de Moria Casán que arrasó en la Gala de CARAS y se convirtió en un mantra: "El lujo te abriga, mamita"

La gala de CARAS dejó mucha tela para cortar. La velada reunió a decenas de figuras del ambiente televisivo, el espectáculo nacional e influencers fashionistas que desfilaron por la alfombra roja y sorprendieron con sus looks en línea con el drees code. Una de ellas fue Moría Casán quien no sólo marcó una imponente presencia arrasando en el 33° aniversario de la revista, sino también, fiel a su impronta espontánea, lanzó una frase que rápidamente se convirtió en un mantra.

La divertida frase de Moria Casán que se volvió un mantra

Una de las figuras del ambiente es, sin dudas, Moria Casán. A lo largo de su carrera en los medios y sobre las tablas, La One se encargó de conformar una identidad avasallante y única que la distingue y la destaca. En este marco, su lengua filosa y su espontaneidad la convirtieron en la autora de frases que rápidamente se convirtieron en memes virales. Tal es así que, en la última gala de CARAS, volvió a lanzar un icónico exabrupto que se transformó en el nuevo mantra para los expertos fashionistas.

Moria Casán en la gala de CARAS | CARAS

En una entrevista que concedió para E! Entertainment, la conductora de La Mañana con Moria (Eltrece) no sólo habló de su impactante look, sino que también le hizo frente al crudo frío que cubrió la noche porteña. “El lujo abriga. Así que mamita… hace frío pero yo me vine más desnudita porque como el lujo te abriga… así que estoy divina”, comenzó diciendo con su humor característico.

Su look, black & white, estuvo compuesto por un vestido ceñido al cuerpo, de corte largo, confeccionado con una malla metálica que genera un efecto de transparencias y brillos. Debajo se percibe una base más oscura, estilo malla enteriza que acompaña la silueta. El diseño tiene un escote pronunciado y suma un detalle tipo red o cadenas que cae desde el busto, aportando dramatismo y movimiento.

En los brazos usa guantes largos negros -tipo ópera-, que contrastan con el brillo del vestido y elevan el outfit hacia algo más elegante y de impronta teatral. También sumó una pulsera ancha en tono dorado adaptándola a la narrativa de su vestuario. Por esta razón, la presencia de transparencias, hombros descubiertos y mucha piel, se contrapuso con el clima invernal propio de la época y llamó poderosamente la atención. No obstante, para una referente de la moda y el glamour, el termómetro meteorológico no es impedimento para estar siempre radiante.

Moria Casán en la gala de CARAS 2026 | CARAS

Moria Casán valoró la presencia de Revista Caras

A pocas semanas de estrenar su serie autobiográfica, Moria Casán habló de las sensaciones que le produce ver a su hija Sofía Gala Castiglione actuar de ella misma, como así también recorrer el pasado a través de los personajes de Griselda Siciliani y Cecilia Roth. “Yo al momento del pasado lo dejo, pero forma parte de mi historia, pero no me anclo en las cosas del pasado, pero obviamente, cuando vas a recorrer tu vida, el pasado aparece y hay partes muy emotivas. Hay partes como las hace mi hija, que es joven y tiene otro plus, que la veo a ella y después veo mi historia y dije, soy observadora, cuando sos observadora de tuyo es cuántico, modificas, no hay tristeza, no hay nada, todo está bien y estás en otro plano”. En esta línea, resaltó: “Son sensaciones espaciales, más que especiales”.

En cuanto a sus apreciaciones sobre la gala de CARAS que reúne a los personajes más emblemáticos, reconocidos y queridos del ambiente, la artista remarcó: “Es una gala brutal. Es una revista que nos acompaña en nuestra carrera, que es la única que sigue saliendo gráficamente todas las semanas, cuando las demás siguen saliendo online una vez al año, así con la gente fantástica de Editorial Perfil”.

En este sentido, destacó el valor de estar presente en la vida cotidiana de las celebridades: “Ellos nos acompañan a nosotros y nosotros acompañamos a ellos”, Finalmente Moria agradeció la presencia de Entertainment Televisión y valoró su presencia en la grilla televisiva.

Una vez más, Moria Casán no pasó desapercibida y volvió a demostrar que su sello trasciende la pantalla chica. Su frase “el lujo te abriga” rápidamente se viralizó y se instaló en redes sociales, donde los usuarios la transformaron en memes, reinterpretaciones y guiños fashionistas. Entre ironía, glamour y actitud, el exabrupto se convirtió en un nuevo mantra que resume a la perfección su estilo: provocador, seguro y absolutamente icónico.

NB