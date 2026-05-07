Así fue el cumple de 101 años de Moria Casán: brujas, tres tortas y filosofía oriental

Moria Casán es un ícono de la televisión argentina, que despliega excentricismo, glamour y una actitud imponente en cualquiera de los eventos en los que participe. Es por eso que busca llevar esta felicidad no solo a su trabajo, sino que a todos los ámbitos de su vida. Sus cumpleaños fueron tema de conversación e ideas que enamoraron a sus seguidores, pero hay uno que sigue siendo del recuerdo, incluso una década después. En el 2016, la revista CARAS fue exclusiva a uno de los festejos por los 70 años de la One, donde logró hablar de su filosofía oriental y su despliegue de performance para todos sus amigos.

Moria Casán en Caras TV

Amigos, intimidad y mucho excentricismo: el cumpleaños 101 de Moria Casán

El 16 de agosto del 2016, Moria Casán celebró sus 70 años, en una reunión íntima junto a su hija Sofía Gala Castiglione, Julián Della Paolera, y sus nietos, Helenita y Dante. Sin embargo, y fiel a su estilo, la diva tuvo su segunda fiesta en el resto Mizuki, de Puerto Madero, junto a sus amigos, el viernes 19 de ese mismo mes y año. En ese entonces, la revista CARAS la volvió a acompañar en un momento crucial de su vida, y expuso un artículo detallado escrito por Gaby Balzaretti, e ilustrado con fotografías de Ernesto Pagés.

El club, con un ambiente muy nocturno y glamouroso, estuvo decorado del número 101, una referencia que ella misma se hizo a un personaje de una obra, y desplegó una cantidad de tragos de autor y bebidas que invitaron a todos a una noche llena de diversión y baile. En exclusiva con la revista CARAS, la One expresó: "Mi vida es muy divertida. Y mis cumpleaños no pueden ser menos. Mi vida es una puesta en escena permanente por eso no puedo tener una fiesta normal. Todos son un show en sí mismos. Esta terminó siendo como la película de Paolo Sorrentino 'La gran belleza'... Un mix de increíbles personajes. Una reunión con diversidad de gente".

El cumpleaños 101 de Moria Casán

Desde 'Solita' Silveyra, Fernando Carrillo hasta un divertidísimo Norberto Oyarbide y el abogado Juan Pablo Fioribello, los invitados acompañaron a la conductora y vedette con estupendos looks casuales y chic, haciendo que ella se deslumbre aún más con su "Casán style" clásico. Vicky Xipolitakis, Marcelo Polino, y Stefi Xipolitakis con el "Ruso" Pelisch también fueron parte de los invitados que, entre los regalos, le dieron ropa, perfumes, un árbol japonés, una cartera Chanel, muchas joyas y algunos libros.

"Yo digo que cumplí 101 porque el año pasado en la obra hacía a una viejita de 100 años. Ese número maestro representa como una llave a algo nuevo: es un nuevo principio, el comienzo, la iniciación... Por eso también elegí un lugar japonés para celebrarlo porque va con mi filosofía oriental, con el respeto que siento por el transcurrir del tiempo", aseguró en conversaciones con la revista. Siguiendo con esta filosofía que la acompaña, exclamó: "Celebré no una cifra sino mi acumulación de juventud. Para mí los años son experiencia y cada vez acumulo más juventud. No me importan los números; no dejo que éstos me cosifiquen".

El cumpleaños 101 de Moria Casán

El look gothic de Moria Casán para su cumpleaños 101

Moria Casán no podía llegar a su cumpleaños 101 con un look clásico y sin mensajes. Es por eso que apuntó al gothic style para hacer destacar su sensualidad y glamour, de la mano de un atuendo monocromático total black. El mismo se trataba de un vestido ceñido al cuerpo, diseño exclusivo de Daniel Capri. En una fusión de transparencias y encajes, se lucían detalles como cordones en el centro del mismo, marcados por argollas doradas, y unos flecos que se movían al bailar. Por último, lo cerró con un sombrero de ala ancha, su cabello liso negro, y unos stilettos de Carmen Steffens.

El cumpleaños 101 de Moria Casán

La revista CARAS celebra a Moria Casán en todos los momentos de su vida, y le brinda el reflector que fácilmente ella logra captar en todos los lugares a donde se presenta. Es por eso que la acompañó en su cumpleaños 70, también conocido como la fiesta de sus 101 años. La One marca tendencia en todo lo que hace, manteniendo una cercana relación con el glamour y lo excéntrico.