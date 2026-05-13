Así fue el casamiento de Moria Casán en Buzios: "Celebramos el amor que nos sorprendió"

Moria Casán celebró en Buzios un casamiento único junto a Andrés del Sol, una unión que nació tras seis meses de convivencia. La ceremonia se convirtió en un momento íntimo y especial en un exclusivo hotel con vistas paradisíacas. En una entrevista con la revista CARAS en 2008, la diva mostró cómo eligió vivirlo de una manera distinta.

El casamiento paradisíaco de Moria Casán en Buzios, tras seis meses conviviendo con su pareja

En agosto de 2008, Moria Casán sorprendió a todos con un casamiento único con el deportista Andrés del Sol, tras seis meses de convivencia. La ceremonia se realizó en el exclusivo Brava Hotel de Buzios, Brasil, y se convirtió en un retrato fiel del estilo personal de la diva, quien eligió celebrar el amor de manera íntima y original, lejos de los convencionalismos.

Moria Casán y Andrés del Sol

A mediados de mes, la reconocida vedette dio una entrevista con la revista CARAS donde reveló detalles de la celebración. Según contó, su unión se selló bajo una lluvia de pétalos de rosa, donde estuvo acompañada por un reducido grupo de amigos. La actriz lució un vestido color marfil, bordado con piedras y canutillos, diseñado por Maureen Dinar, con un profundo escote y amplio godet.

“Soy muy creyente, pero los casamientos me deprimen. Por eso tuve una boda a mi estilo”, comentó. El círculo de afectos que acompañó a la pareja estuvo integrado por César, Marcelo, Alexis, Martín y Mike. Tras el brindis con champán, Moria Casán sorprendió con un segundo vestido, también creación de Dinar, con doble falda y enagua de volados. La celebración de su unión siguió con música carioca y samba, interpretada por un cantante que llegó desde Río de Janeiro.

Moria Casán y Andrés del Sol

El pequeño Kristóbal, el reconocido perro de la artista que los acompañaba en cada momento, también fue parte de la celebración, incluso con un chapuzón en la piscina. Al día siguiente, el desayuno reflejó la felicidad de ambos: “Me siento muy bien, más relajada y feliz por la decisión que tomamos. Como soy una mujer espontánea, esto que hicimos también lo fue”, comentó a la revista.

Por otro lado, la bailarina destacó la importancia de las alianzas, pero aclaró que era la primera vez que usaba una: “Nunca había tenido una. Mi mano siempre estuvo desnuda de anillo de compromiso y matrimonial. Era un terreno virgen para mí”. Para ella, el gesto no significaba posesión ni atadura, sino un permiso para vivir el amor de manera libre. “Por primera vez sentí la necesidad de desnudar mi alma frente a alguien”, expresó.

El inesperado encuentro que encendió el amor entre Moria Casán y Andrés del Sol

Según reveló Moria Casán, ella conoció a Andrés del Sol en un boliche y que, desde entonces, no volvieron a separarse. “Una noche fui a bailar y apenas nos conocimos me dijo: ‘Nosotros nos vamos a casar’”, recordó. Pese a estar cerrada al amor, la relación fluyó naturalmente: “Sentí lo que siento cuando empiezo una relación, que no existía el pasado ni valían las comparaciones. Simplemente vi ante mí a un hombre seguro y verdadero”.

Moria Casán y Andrés del Sol

Además, detalló que lo que más la cautivó de su pareja fue que era alguien del interior del país. “No se dejó marear por el personaje de Moria, ni por las luces del Obelisco. Se animó a ahondar más allá del personaje”. La convivencia comenzó a los pocos días y se consolidó con intensidad: “Con Andrés tenemos mucha piel. Estamos en llamas todo el tiempo”.

Por su parte, Andrés del Sol también compartió su emoción con CARAS: “Moria me tiene obnubilado. Más allá del personaje, es una mujer hermosa por fuera y por dentro. Posee un aura especial y me completa. Es mi otro cincuenta por ciento”. Cuando su relación con Moria Casán inició, él dejó su vida en Bahía Blanca para acompañarla y comenzó a estudiar para ser entrenador técnico profesional de básquet, convencido de que su historia no era una película.

Moria Casán y Andrés del Sol

Moria Casán celebró en 2008 el amor que la sorprendió junto a Andrés del Sol, en una ceremonia realizada en Buzios que reflejó su manera personal de vivir cada etapa. La unión, tras seis meses de convivencia, quedó registrada en la revista CARAS como un casamiento íntimo y diferente, marcado por detalles que acompañaron su estilo.

VDV

FOTOS: CARAS