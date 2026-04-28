La reconciliación de Moria Casán y Juana Viale en la gala de CARAS: charla a solas y fotos juntas

El 2025 comenzó con uno de esos cruces inesperados. Moria Casán y Juana Viale se cruzaron duramente y se acusaron mutuamente, en un duelo que se mantuvo a lo largo de los 12 meses. Ya en este 2026, la Gala de CARAS fue el epicentro de su reencuentro y de la confirmación de que las peleas del pasado quedaron olvidadas.

Así fue la reconciliación de Moria Casán y Juana Viale en la gala de CARAS

Los nombres de Moria Casán y Juana VIale eran uno de los más esperados de la extensa lista de estrellas que desfilaron por la Gala CARAS. La Diva y la actriz no decepcionaron y protagonizaron algunos de los momentos más destacados de la noche, con dos looks que brillaron por todo lo alto de la mano de Ivana Picallo y Gabriel Lage respectivamente.

Juana Viale

Moria Casán

Sin embargo, más allá de su estilismo, hubo otro motivo por el que se ganaron los comentarios de todos los presentes. Tras su durísimo cruce que protagonizaron a principio del año pasado, se las pudo ver muy cerca, dialogando de excelente humor y dejando atrás la polémica que las había tenido como protagonistas.

Juana Viale y Moria Casán se saludaron muy afectuosamente y conversaron distendidas y relajadas. Incluso se las pudo ver riendo a carcajadas, en un gesto inequívoco del buen momento que pasan y de la reconciliación entre ambas.

Moria Casán y Juana Viale, riéndose a carcajadas.

Cómo surgió el cruce entre Moria Casán y Juana Viale

En febrero del 2025, Moria Casán habría rechazado la invitación para asistir al programa de Juana Viale. Ante esta situación, la actriz y conductora brindó una entrevista a Puro Show en la que habló de lo sucedido. “Si no quiere venir que no venga”, se podía leer en el graph.

Fiel a su estilo, Moria no se quedó callada y respondió sin rodeos, haciendo gala de su personalidad. “Hello, no la vi, pero me mandaron copia de la pantalla donde decía ‘Si Moria no quiere venir, que no venga’ “, escribió en Twitter, para después arremeter directamente contra la nieta de Mirtha Legrand y su actual pareja.

El encuentro entre Moria Casán y Juana Viale

Por fortuna, su encuentro en la Gala de CARAS se dio en los mejores términos y dejó en claro que su enfrentamiento ya era cosa del pasado y no existía rencor alguno. Moria Casán y Juana Viale se mostraron muy cercanas y fueron dos de las protagonistas más destacadas de una noche única.

Fotos: Fede de Bártolo

Leandro Ramírez