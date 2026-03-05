Los 3 looks con los que Sol Pérez marca la tendencia en Gran Hermano Generación Dorada

Sol Pérez brilla en el panel de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con looks jugados que combinan sensualidad, glamour y una impronta fashionista que no pasa desapercibida. La top model apuesta por outfits ajustados con texturas llamativas y accesorios que elevan cada estilismo.

Los impactantes looks de Sol Pérez en Gran Hermano Generación Dorada

La nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada no solo genera repercusión por lo que sucede dentro de la casa, sino también por los impactantes looks que luce Sol Pérez. Al igual que las anteriores ediciones, la panelista deslumbra cada noche con atuendos impactantes y repletos de personalidad. En esta temporada, se mostró con tres estilismos completamente distintos que marcaron tendencia.

Con su estilo audaz y sensual, Sol Pérez sorprendió primero con un conjunto dorado de inspiración glam. El look estaba compuesto por un top metalizado con escote halter que dejaba al descubierto su abdomen, unido por una cadena de grandes piedras doradas que recorría el centro del torso y se conectaba con la falda. Su vestimenta repleta de brillos y en un llamativo color resultó ideal para un escenario televisivo.

Sol Pérez

Este diseño resaltó la silueta de Sol Pérez y combinó glamour con una impronta sexy bien marcada. El segundo look es completamente distinto pero igual de impactante: un mono ajustado con espalda descubierta en tono chocolate. El diseño, minimalista por delante, sorprendía en la parte de adelante con un profundo escote que aportaba sensualidad y elegancia.

La prenda se complementó con sandalias plateadas de taco fino, generando un contraste moderno entre el chocolate del outfit y el brillo del calzado. Lo que más se destacó de esta prenda fue sin dudas la caída de la tela que generaba un pronunciado escote en V. Para completar su estilismo, Sol Pérez llevó el cabello largo y peinado con ondas, y un makeup total brown que es viral en redes sociales.

El look retro y fashionista de Sol Pérez que se llevó todos los halagos

Finalmente, la tercera propuesta se caracteriza por llevar una estética retro y femenina. "No puedo con este look. ¿Qué opinan?", escribió la analista de Gran Hermano Generación Dorada en su red social de Instagram. Rápidamente, sus miles de seguidores dejaron emojis de fueguito y comentaron con elogios. "Todo te queda sublime", "Sos de otro planeta", "Volviste, sos icónica siempre", "Bomba", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la artista.

Sol Pérez

En su posteo, Sol Pérez se muestra con un vestido mini rojo de cuero sintético y guantes negros con lunares blancos. El diseño es strapless y ajustado al cuerpo, lo que resaltó su figura. Como calzado, sumó sandalias con estampa similar a su accesorio. Asimismo, lució un peinado recogido con flequillo, logrando una imagen sofisticada y teatral.

Sol Pérez

Con estas tres elecciones, la conductora volvió a confirmar su versatilidad a la hora de vestirse. En resumen, los 3 looks con los que Sol Pérez marca la tendencia en Gran Hermano Generación Dorada son un conjunto dorado que dejó ver su abdomen, un mono chocolate con profundo escote y un vestido corto confeccionado en cuero sintético, que combinó con guantes estilo polka dot.