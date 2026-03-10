A 25 años de su estreno, así fue la primera casa de Gran Hermano Argentina: sencilla, colorida y con un granero

Hace 25 años, la televisión argentina vivió uno de sus grandes hitos con el estreno de Gran Hermano. El reality llegó al país en 2001 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural que cambió la manera de consumir televisión. Pero más allá de los participantes y las polémicas, otro de los grandes protagonistas fue la casa donde todo ocurría. Ese espacio, diseñado especialmente para el programa, combinaba simplicidad, colores llamativos y un sistema técnico pensado para observar cada movimiento.

La primera casa de Gran Hermano Argentina y su estética colorida

La vivienda estaba diseñada para alojar a doce participantes y respondía a una arquitectura pensada para las cámaras. Además, fue construida mediante un sistema en seco, una técnica muy utilizada en escenografías televisivas porque permite montar estructuras de manera rápida y adaptable para la producción. La casa se organizaba alrededor de un sistema técnico central conocido como “la cruz de cámaras”, donde trabajaban operadores que monitoreaban en tiempo real todo lo que ocurría dentro del reality.

Asi era uno de los dormitorios de la primera casa de Gran Hermano

El interior de la casa tenía una estética muy marcada, típica de los finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Las paredes estaban pintadas en tonos pastel o colores saturados, mientras que los muebles eran simples, en su mayoría de madera clara. A eso se sumaban textiles muy coloridos que aportaban contraste en los distintos ambientes. Esos colores vibrantes ayudaban a que la imagen no se viera plana en televisión, algo clave para un formato que se transmitía constantemente.

Otro de los rasgos visuales más recordados de aquella primera edición estaba en los dormitorios. Las camas estaban cubiertas con colchas de colores intensos y diseños a cuadros que se volvieron parte de la identidad visual del programa. No era una elección casual: en la casa de Gran Hermano 2001 se usaron ese tipo de acolchados porque eran baratos y resistentes. Ese detalle también ayudaba a crear una estética juvenil, cercana a la de un hostel o un dormitorio compartido, además de que los colores fuertes funcionaban muy bien en cámara, especialmente para la televisión de comienzos de los 2000.

La primera casa de Gran Hermano Argentina como experimento de observación

Detrás del diseño de la primera casa de Gran Hermano Argentina había una lógica muy clara: todo debía ser visible. El espacio estaba organizado alrededor de la llamada “cruz de cámaras”. Para ello, la arquitectura eliminaba puntos ciegos: los ambientes se conectaban entre sí, las circulaciones eran amplias y el mobiliario bajo permitía que las cámaras captaran la mayor cantidad de situaciones al mismo tiempo. Incluso la disposición de los espacios estaba pensada para facilitar el registro permanente de la convivencia. En total había 30 cámaras grabando las 24 horas del día, cuatro de ellas infrarrojas para registrar lo que sucedía durante la noche en los dormitorios.

A eso se sumaban 70 micrófonos distribuidos por toda la casa. Cada participante debía llevar un micrófono personal durante casi todo el día y solo podían quitárselo para dormir, ducharse, entrar al confesionario o meterse en la pileta. Ese principio de visibilidad constante recuerda a una idea muy estudiada en sociología: el panóptico, un modelo de arquitectura pensado para vigilar sin ser visto. En ese sistema, quienes habitan el espacio saben que pueden ser observados en cualquier momento, aunque no sepan exactamente cuándo. El efecto es psicológico: terminan comportándose como si siempre estuvieran bajo vigilancia.

La primera casa de Gran Hermano Argentina y su curioso granero

Uno de los detalles más particulares de aquella primera edición fue la presencia de animales dentro del predio. La casa contaba con un pequeño establo donde había una vaca y un ternero que los participantes debían cuidar. La vaca debía ser ordeñada dos veces por día, lo que formaba parte de las tareas cotidianas de los jugadores. Además, había un gallinero con ocho gallinas que producían huevos frescos para el consumo diario.

También existía una pequeña huerta donde se cultivaban verduras de hoja como lechuga, acelga y espinaca. Los concursantes debían encargarse tanto del cuidado de los animales como del mantenimiento del cultivo. Esa combinación de tareas rurales y convivencia televisiva le daba al reality un identidad muy particular. Con el paso de los años, el formato fue evolucionando y las casas cambiaron mucho en diseño y tecnología. Sin embargo, aquella primera casa sigue siendo recordada con cierta nostalgia, como el escenario donde comenzó uno de los fenómenos televisivos más grandes de la Argentina.