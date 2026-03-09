El error de Danelik en Gran Hermano que recordó la famosa compra de lechugas de Martín Pepa

Un momento inesperado se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada cuando un error en la compra semanal dejó a los jugadores con una enorme cantidad de morrones. La situación ocurrió durante el proceso en el que los participantes deben seleccionar los alimentos que ingresarán a la casa utilizando una tablet y completando una lista con las cantidades deseadas.

Gran Hermano Generación Dorada

En esta oportunidad, la encargada de realizar parte del pedido fue Danelik, quien no advirtió un detalle clave en el sistema de compra. Lo que parecía un pedido común terminó convirtiéndose en un gasto inesperado que impactó directamente en el presupuesto del grupo.

Cuál fue el error que cometió Danelik

El episodio recordó a otro momento insólito del reality, cuando Martín Pepa había comprado 15 kilos de lechuga en una edición anterior del programa. Esta vez, el error tuvo como protagonista a Danelik, aunque con un resultado igual de inesperado. Todo comenzó cuando la influencer pidió 20 morrones rojos y otros 20 amarillos para la casa. Sin embargo, la participante de Gran Hermano Generación Dorada no se dio cuenta de que cada unidad correspondía en realidad a una bolsa que contenía cinco morrones, lo que multiplicó la cantidad final.

Danelik recordó el error de Martín Pepa

Cuando los carritos con los alimentos ingresaron a la casa de Gran Hermano, los jugadores comenzaron a revisar el pedido y notaron algo extraño. Al darse cuenta de lo ocurrido, Danelik reconoció su equivocación y explicó entre risas y nervios: “Me pasé con las cantidades”.

La reacción de la casa al error de Danelik

Mientras revisaban la lista de compras, Manuel intentó entender qué había sucedido y le preguntó a su compañera: “¿El morrón te lo tomó por unidad o por kilo?”. Al mirar nuevamente el pedido, los participantes del reality descubrieron que ella había escrito “20 unidades”, sin notar que cada una representaba una bolsa de cinco.

La insólita compra de Danelik

El error terminó representando un gasto cercano al medio millón de pesos del presupuesto semanal, que ronda los tres millones. Por eso, varios alimentos básicos quedaron afuera del pedido, como el dulce de leche, el tomate, la papa o la banana. Frente a esta situación, Manuel fue directo: “Hay que decirles”, sugirió, convencido de que debían hablar con Gran Hermano para intentar revertir la compra y recuperar parte del dinero.