Murió a los 74 años Isaac Eisen, el actor que brilló en ATAV, Los Roldán y Muñeca Brava

A los 74 años, falleció Isaac Eisen, el reconocido actor y director que dejó una marca profunda en la televisión argentina. La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que lo despidió con un emotivo mensaje destacando su extensa carrera y su aporte como docente y creador.

Eisen, conocido también como “El fenómeno”, fue parte de algunas de las ficciones más recordadas de la pantalla chica. Su última participación fue en ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), la superproducción de eltrece donde volvió a mostrar su carisma y su experiencia frente a cámara. Antes, había brillado en éxitos como Muñeca Brava, Los Roldán y El sodero de mi vida, títulos que lo convirtieron en un rostro familiar para el gran público.

Nacido el 2 de julio de 1951 bajo el nombre Isaac Abraham Ponimunski, se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y completó su preparación con maestros como Raúl Serrano y Ricky Pashkus. A lo largo de su carrera teatral integró elencos del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, y protagonizó obras destacadas como Yerma, Los siete locos, Un guapo del 900 y La pulga en la oreja. Su alcance artístico también abarcó la dirección y la escritura, con proyectos propios que reforzaron su perfil de creador inquieto.

Además de su trabajo en cine, teatro y televisión, Isaac Eisen dedicó muchos años a la docencia, formando a nuevos intérpretes y coordinando grupos teatrales que dejaron su sello en la escena independiente.

Así la Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Isaac Eisen

“Despedimos al actor, director y docente Isaac Eisen, conocido también como ‘El fenómeno’. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio”, dice el comunicado de la Asociación Argentina de Actores, que fue publicado este domingo 23 de noviembre en las redes sociales.