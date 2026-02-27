Pampita deslumbró y apostó a un look disruptivo: vestido con cinto

Tras la polémica por una supuesta infidelidad a Martín Pepa, Pampita reapareció públicamente en un evento fashionista y deslumbró a todos con su original look. Lejos de escoger un atuendo minimalista como acostumbra, la modelo se animó a llevar un outfit más jugado y fue el centro de atención.

La audaz combinación que eligió Pampita para un look impactante

En una tarde marcada por la moda y las nuevas apuestas de temporada, Pampita volvió a confirmar por qué es una referente de estilo. La modelo asistió a la presentación de la nueva colección de una reconocida marca de indumentaria y, fiel a su impronta sofisticada, eligió un look que no pasó desapercibido y que impone una tendencia poco convencional: vestido con cinto.

La ocasión formó parte de su agenda laboral tras sus viajes al exterior, por lo que Pampita se la jugó y acertó con esta audaz combinación. Tal como mostró en sus posteos de Instagram, la empresaria lució un vestido largo al cuerpo en tono chocolate, uno de los colores estrella del otoño-invierno. La pieza, de escote en V profundo y breteles anchos, se destaca por su textura aterciopelada con sutiles transparencias y un delicado estampado floral en relieve que aportaba dimensión y elegancia.

Pampita

El diseño es ceñido, es decir se adapta a su figura, y posee una caída recta que le aporta un aire sensual pero refinado. Además, su espalda está descubierta con solo dos tiras cruzadas. Este detalle no solo suma un guiño diferente y femenino, sino que también equilibra la sobriedad del frente con un toque inesperado que eleva la propuesta.

El accesorio que potenció el look de Pampita

Sin embargo, lo que elevó el estilismo de Pampita fue el cinturón fino con apliques metálicos que llevó sobre la cadera. Lejos de tratarse de un accesorio funcional, el mismo se convirtió en el verdadero protagonista de su look ya que rompió la estética del vestido, marcó aún más la figura y aportó un toque canchero que modernizó el conjunto.

Pampita

Esta mezcla de vestido aterciopelado con estampa floral y cinturón con tachas se perfila como una de las fórmulas más fuertes de la temporada, ideal para transformar una prenda clásica en una propuesta audaz y actual. Está pensada para aquellas personas que desean elevar su outfit haciendo el mínimo esfuerzo como, por ejemplo, sumarle este complemento.

En las imágenes que compartió Pampita con sus millones de seguidores se la puede ver un beauty look clásico en ella, que supo acompañar muy bien su atuendo: cabello suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio, y un maquillaje en tonos cálidos que acompañó la paleta tierra del outfit. Asimismo, se mostró con uñas pintadas en rojo intenso que sumaron un contraste vibrante y femenino.

De esta manera, Pampita deslumbró y apostó a un look disruptivo: vestido con cinto. En un sitio convertido en pasarela y rodeada de invitadas famosas, la top model se llevó todos los halagos con una combinación que sale de lo tradicional y se impone como una tendencia que apuesta a resignificar las prendas básicas con tan sólo un accesorio.