Murió María Rosa Fugazot a los 83 años

Este 8 de junio, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la reconocida actriz María Rosa Fugazot. La mujer de 83 años se convirtió en una de las figuras más relevantes del arte y cultura nacional, con casi siete décadas de carrera, en teatro, cine y pantalla chica, brindando su talento en producciones que dejaron huella en la industria.

La muerte de María Rosa Fugazot

En las primeras horas de este lunes, se confirmó la muerte de María Rosa Fugazot y la información que comenzó a circular indica que habría sufrido una descompensación en su departamento en el barrio porteño de Palermo y habría fallecido en el lugar. La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12, a cargo de Martín Parrando, comenzó la investigación correspondiete por averiguación de causales de muerte.

"Con profunda tristeza despedimos a la actriz María Rosa Fugazot, figura entrañable de la escena artística argentina. Honró cada uno de los espacios que transitó con talento y amor por su trabajo", anunciaron desde la Asociación Argentina de Actores.

María Rosa Fugazot comenzó su carrera en la actuación en 1966 con un papel Las locas del conventillo y si bien un un rol muy pequeño, fue suficiente para demostrar su gran faceta actoral. Un año más tarde, fue parte Operación Ja-Já, de Hugo y Gerardo Sofovich. Luego fue parte de elencos junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez y Julio de Grazia y Jorge Porcel, entre otros. .

El jardín de los cerezos, Espíritu travieso, La pulga en la oreja, Locos de verano, Así es la vida y Los muchachos de antes no usaban gomina, Durmiendo con mi jefe, Los Roldán y Amas de casa desesperadas, fueron grandes producción de las que fue parte y dejó su impronta. La última obra teatral que realizó fue El Porvenir, durante la temporada 2024-2025.

En cuanto a su vida personal, en 2025 marcó su presente tras el fallecimiento de su hijo, René Bertrand, siendo un dolor que la acompñó hasta el último día de su vida. Por este motivo, había decidido mudarse con un familiar, para estar acompañada pero esa decisión no pudo llevarse a cabo tras el repentino fallecimiento. Por el momento, se desconoes detalles de las causas de su muerte ni cómo será la ceremonia de despedida para María Rosa Fugazot.