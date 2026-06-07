Aníbal Pachano habló de la crianza de su nieto: “Los que están en el campo comen tierra y están sanos. Pará un poco”

Para la familia Pachano, el nacimiento de Vito marcó un antes y un después. Desde que anunció su embarazo, Sofía Pachano compartió con sus seguidores distintos aspectos de su experiencia como madre y continuó haciéndolo tras la llegada de su hijo. Por su parte, su padre, Aníbal Pachano, suele aparecer en videos junto a su hija y su nieto, donde no duda en comparar las formas de crianza de otras épocas con las actuales. Sus comentarios generaron un intenso debate en Story Time, el programa de Bondi Live.

La perspectiva de Aníbal Pachano sobre la crianza de su nieto Vito

Aníbal Pachano estuvo como invitado al programa de streaming que llevan a cabo Alejandra Maglietti, Nazarena Vélez y Barby Vélez. Allí el artista fue consultado sobre si “se mete” en la crianza del niño. “No porque ahora es tanto prurito, tanta cosa… que al chico no se le toca el chico no se le da de comer esto, que al chico no se le da de comer eso”, comenzó diciendo dando inicio al debate.

Aníbal Pachano y Sofía Pachano | Instagram

Fiel a su impronta frontal y a sus opiniones sin filtros, volvió a generar repercusiones con una reflexión sobre las nuevas formas de educación a temprana edad. Cuestionando algunos cuidados que hoy se tienen con los bebés, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “¡Pará un poco! Los que están en el campo comen tierra y están sanos”, dejando en claro su postura sobre lo que considera una excesiva preocupación. “Todo ese monumento a la pediatría que decís: ´¡Paren, chicos. Paren una moto, pará un poco!´”.

Aníbal Pachano, Vito y Sofía Pachano | Instagram

Anibal Pachano sobre su nieto Vito, el hijo de Sofía Pachano

Sofía Pachano y su pareja, Santiago Ramundo, decidieron preservar la identidad de su hijo Vito y mantenerlo alejado de la exposición pública. Aunque ambos comparten distintos aspectos de su vida cotidiana en redes sociales, evitan mostrar el rostro del pequeño en las publicaciones. En este contexto, Aníbal Pachano se refirió a la decisión y dio su opinión al respecto.

Aníbal Pachano, Vito y Sofía Pachano | Instagram

Para ilustrar la postura de su hija, recreó con humor una conversación que suele tener con ella: “¿Por qué no mostramos la cara del chico? ¡No la vamos a mostrar! ¡Entiéndanlo de una vez, porque no tenemos ganas!”. En medio de la charla, Alejandra Maglietti comentó que el pequeño podría mirar a la cámara cuando están grabando contenidos digitales. “En ese momento giramos todos, como un sacudón”, bromeó Pachano.

Por último, Aníbal Pachano recordó una divertida anécdota de la infancia de su hija. Según contó, cuando Sofía era chica quedó registrada en una foto con un ojito desviado porque estaba pendiente de mirar a la cámara. En un acto de sinceridad absoluta aseguró que Vito heredó esa misma actitud: “El nene es igual, lo lleva en la sangre”. Para cerrar, reveló que el pequeño tiene los ojos de su padre, aunque todavía existe un debate familiar sobre la pigmentación. “Estamos ahí, viendo si es el color del papá o del abuelo”, concluyó orgulloso de los rasgos que se transmiten de generación en generación en el clan Pachano.