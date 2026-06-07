Helena Otamendi, India Ortega y Paloma Cepeda marcan tendencia con el conjunto sastrero más elegante del invierno

El traje sastrero dejó de ser una pieza reservada para la oficina para convertirse en uno de los grandes protagonistas del guardarropa de las nuevas generaciones. Versátil, elegante y con infinitas posibilidades de adaptación, este clásico de la moda encuentra nuevas interpretaciones en referentes de estilo como Helena Otamendi, India Ortega y Paloma Cepeda, quienes lo llevan con improntas completamente distintas.

Desde versiones minimalistas hasta propuestas con guiños preppy o detalles de inspiración nocturna, las tres jóvenes confirman que la sastrería atraviesa uno de sus momentos de mayor vigencia.

Helena Otamendi: elegancia minimalista y atemporal

Helena Otamendi, traje con corbata

Helena Otamendi, hija de Gege Neumann, apostó por una versión clásica y refinada del traje sastrero. Su elección se centró en un conjunto en tono chocolate compuesto por un blazer de doble botonadura y pantalón recto a juego, una combinación que destaca por sus líneas impecables y su sofisticación silenciosa.

Para completar el look, sumó una camisa clara que aportó contraste y luminosidad, además de una corbata que reforzó el espíritu masculino de la propuesta. El resultado fue una imagen elegante, moderna y perfectamente alineada con una de las tendencias más fuertes de la temporada.

Helena Otamendi

India Ortega: glamour nocturno y actitud fashionista

India Ortega, hija de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega, eligió una versión más audaz del traje sastrero. En su caso, el protagonismo estuvo puesto en un blazer negro intervenido con detalles brillantes en los puños, un recurso que transformó una pieza clásica en una opción ideal para la noche.

India Ortega combina blazer con botas altas

La joven completó el estilismo con medias opacas y botas altas de cuero, logrando una combinación que estilizó su figura y aportó una dosis extra de personalidad. Con esta apuesta, India demostró que la sastrería también puede convivir con códigos más sensuales y modernos.

Paloma Cepeda: la tendencia preppy se suma a la sastrería

Por su parte, Paloma Cepeda, hija de Mariana Arias, llevó el traje sastrero hacia un terreno más relajado y juvenil. La influencer combinó un blazer oscuro oversize con una camisa celeste y una corbata estampada, incorporando de lleno el fenómeno preppy que domina las pasarelas y el street style.

La combinación se completa con una pollera plisada, logrando un contraste interesante con la rigidez del saco superior y aportando frescura al diseño. Esta propuesta demuestra cómo el sastrero puede funcionar perfectamente en contextos más casuales si se incorporan texturas y accesorios que alivianen la formalidad, manteniendo siempre un aire distinguido y actual que se adapta a las exigencias de la moda contemporánea.

Paloma Cepeda elige chaqueta, falda y corbata

La incorporación de una pollera plisada aportó frescura y movimiento al conjunto, generando un atractivo contraste entre la estructura del blazer y la ligereza de la silueta inferior. Una fórmula que demuestra que la sastrería también puede adaptarse a looks descontracturados sin perder elegancia.

Con estilos muy diferentes entre sí, Helena Otamendi, India Ortega y Paloma Cepeda coinciden en una misma premisa: el traje sastrero es la pieza imprescindible de la temporada y una de las apuestas más versátiles para construir looks con personalidad.