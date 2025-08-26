Nació Cata, la hija de Nico Magaldi y Betiana Wolenberg tras 10 tratamientos de fertilidad

Nico Magaldi y Betiana Wolenberg recibieron a su hija Cata en un momento que marca un antes y un después en su historia familiar. Tras un extenso recorrido por tratamientos de fertilidad, la pareja celebró la llegada de la pequeña con emoción y gratitud. El nacimiento se dio este martes 26 de agosto y fue compartido por ambos en sus redes.

Nico Magaldi y Betiana Wolenberg festejaron la llegada de su segunda hija

Nico Magaldi y Betiana Wolenberg le dieron la bienvenida a Cata, su segunda hija, luego de atravesar diez tratamientos de fertilidad. La noticia fue compartida por ambos en redes sociales, con una imagen íntima y un mensaje cargado de significado. La llegada de la bebé representa el cierre de una etapa de búsqueda y el inicio de un nuevo momento en sus vidas.

Nico Magaldi, Bauti y Betiana Wolenberg

Este martes 26 de agosto, el periodista y su pareja anunciaron en sus redes sociales el nacimiento de su hija, acompañada por una imagen de la recién nacida vestida con un body blanco y un gorrito beige. A su vez, decidieron realizar un posteo cargado de emoción, perseverancia y amor.

“Bienvenida, Cata. Soñamos tanto con vos, que cada intento, cada silencio y cada espera fueron parte de este camino que hoy se convierte en vida”, escribió Nico Magaldi en su cuenta de Instagram, reflejando la emoción del momento. El conductor, que ya es padre de Bauti, expresó lo que significó este proceso para él y su pareja: “Con Betu aprendimos que el amor se mide en la fuerza para seguir, en la paciencia de confiar y en la esperanza que nunca se apaga”.

Cata, la hija de Nico Magaldi y Betiana Wolenberg

La llegada de Cata se da después de una extensa búsqueda que incluyó 10 tratamientos de fertilización in vitro y la pérdida de un embarazo ectópico, una experiencia que puso en riesgo la salud de Betiana Wolenberg. En sus redes, ella también compartió parte del recorrido, describiendo cada intento como “procesos llenos de ilusiones, caídas, esperas y aprendizajes”.

En la misma línea, la influencer reveló que la última transferencia embrionaria fue vivida con gran felicidad y nervios. “Lleno de sensaciones que no se pueden poner en orden: alegría, incertidumbre, agradecimiento, ansiedad, fe”, comentó. Durante ese proceso, Betiana recordó con especial cariño a la médica Andrea Divita, quien los acompañó.

Nico Magaldi y Betiana Wolenberg

“Pusimos el cuerpo, el alma, la vida entera”, escribió Betiana Wolenberg en una publicación anterior, dejando en claro la intensidad con la que vivieron cada etapa. La pareja atravesó momentos de duelo y frustración, pero también supo encontrar en cada paso una oportunidad para seguir adelante.

“Bauti nos enseñó lo que significa ser papás, y vos llegás para mostrarnos que el corazón siempre guarda un lugar más para latir más fuerte”, expresó Nico Magaldi. Y cerró su mensaje con una frase que resume el momento que vivieron: “Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad. Porque todo lo que costó nos trajo hasta acá. Y acá es el lugar más lindo del mundo”.

Nico Magaldi, Bauti y Betiana Wolenberg

