Nació Emilia, la primera hija de Kate Rodríguez: "La familia que siempre soñé"

Este jueves 18 de diciembre Kate Rodríguez anunció con bombos y platillos el nacimiento de su primera hija a la que llamó Emilia. La exbailarina de Showmatch recurrió a su cuenta personal de Instagram para mostrarle a sus seguidores el día más especial en su vida, tras largos años de búsqueda para ser mamá. Asimismo, lanzó una emotiva reflexión que generó suspiros en redes sociales, luego de dar batalla a una enfermedad que atraviesan muchas mujeres en silencio: la trombofilia.

La historia de superación de Kate Rodríguez con final feliz

Kate Rodríguez es una artista de origen panameño que se ganó el corazón de los espectadores tras formar parte del staff de bailarinas de Showmatch. Gracias a su simpatía y carisma, logró destacarse en el Bailando Por Un Sueño llegando a ser una de las participantes más queridas del ciclo que conducía Marcelo Tinelli.

En el plano personal, la joven conquistó el corazón del abogado Maximiliano Antonietta con quien logró formar una familia ensamblada ya que él es viudo y tiene dos hijos: Benjamín y Clara. No obstante, ante su anhelo de convertirse en madre, se enfrentó a grandes desafíos en materia de salud ya que tuvo que hacerle frente a la trombofilia. Durante todo el embarazo, mostró cómo era su día a día colocándose dolorosas inyecciones en el abdomen para controlar su gestación y poner a salvo la vida de su bebé. Afortunadamente, estos días de tormento quedaron atrás ya que este miércoles anunció la llegada de su primera hija, Emilia.

Kate Rodríguez | Instagram

Kate Rodríguez mostró a su primera hija

Mediante un emotivo posteo en redes sociales, Kate Rodríguez compartió las primeras fotos de su beba junto a su familia. “Bienvenida Emilia, ¡te presento a tus hermanos!", escribió llena de orgullo al mismo tiempo que mostraba la inmensa sonrisa de los niños y de su pareja. En las postales que publicó, se puede ver el acompañamiento y la contención del padre de la recién nacida quien fue una figura clave para que ella pueda afrontar todo el proceso de gestación.

Kate Rodríguez | Instagram

En las imágenes se muestra como el jurista besa tiernamente la frente de la flamante mamá sellando así el amor que los une. Finalmente, en la última fotografía, aparece ella junto a la niña cara a cara tomadas de la mano; una imagen que derritió el corazón de sus seguidores. “Gracias Dios por darme esta familia que siempre soñé”, cerró la experta en danzas. “Ahora sí, estamos completos: con nuestros tres hijos y mil páginas más de esta historia por escribir”, señaló en su momento Kate, palabras cargadas de plenitud y satisfacción.

Kate Rodríguez | Instagram

Cabe destacar que, según lo expresado en la última entrevista que brindó para Intrusos (América TV), Kate Rodríguez había decidido no saber el género de su bebé hasta que nazca: “La vida nos está regalando un milagro. Preferí no saber. Que sea lo que Dios mande”. Hoy ese milagro se hizo realidad en la vida de la empresaria dueña de su propia academia de baile en Quilmes, quien se aferró a la fe y a la constancia para lograr cumplir uno de los capítulos más importantes en su historia: ser mamá.

NB