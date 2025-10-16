Embarazada de siete meses, Kate Rodríguez contó que fue diagnosticada con Trombofilia: “La esposa de mi pareja falleció por esta condición”

Kate Rodríguez está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. A punto de ser mamá, la bailarina panameña estuvo como invitada en Intrusos (América TV) y habló en primera persona sobre un duro diagnóstico que recibió durante estos siete meses de gestación: trombofilia. Curiosamente, la misma condición que llevó a la muerte a la esposa de su actual pareja. Desafiando al destino, la artista contó los detalles de esta nueva etapa como madre.

La dura historia de vida de Kate Rodríguez

Kate Rodríguez se ganó el cariño del público tras ser una de las bailarinas destacadas de Marcelo Tinelli. No solo su tono de piel y estilo de cabello cautivó a los espectadores, sino que con su dulzura y simpleza se ganó un lugar en los medios. Este miércoles 15 de octubre estuvo como invitada al programa que conduce Rodrígo Lussich y Adrián Pallares donde habló del delicado estado de salud que atraviesa embarazada de siete meses y medio de su primer hijo.

“Estoy tranquila, porque tengo el tratamiento indicado y eso hace toda la diferencia”, dijo con total serenidad ante la escucha atenta de todo el piso del ciclo de espectáculos. Asimismo, la joven de 35 años confesó que esta condición le arrebató la vida a la primera esposa de su actual pareja, el jurista Máximo Antonietta. “Mi marido quedó viudo hace doce años. Su esposa falleció por trombofilia al dar a luz. Él se quedó solo con un bebé recién nacido (Benjamín) y una nena (Clara) de tres años”, confesó.

Alejada de los medios y enfocada a transitar este último tramo de su embarazo, la dueña de su propia academia de baile en Quilmes aseguró estar enfocada cien por ciento en su bienestar y en el del niño. “Eso me da mucha paz, porque sé que con el tratamiento correcto el riesgo desaparece”, exclamó sobre la importancia de la detección temprana de enfermedades gestacionales y la rápida intervención médica.

Al igual que muchas influencers, fue dejando plasmado en sus redes sociales cómo se fueron desarrollando estos meses. También, se animó a mostrar el paso a paso en lo que respecta la inyección diaria. “Este proceso me enseñó que dentro de cada mujer habita una fuerza inmensa, una resiliencia que aparece cuando más lo necesitamos”, escribió en el pie de un video que compartió en su cuenta personal de Instagram donde se coloca ella misma la dosis diaria. “Ser mamá empieza mucho antes del nacimiento: empieza en cada miedo enfrentado, en cada pequeña victoria, en cada instante en el que decidimos seguir adelante por ellos y por nosotras mismas”, reflexionó.

Finalmente, Kate Rodríguez abraza la esperanza y los sueños de formar su propia familia con el abogado que le cambió la vida y los dos niños que esperan entusiasmados a su hermanito. Para quitar dramatismo a su dura historia de vida, la exfigura de ShowMatch recordó cómo conquistó al padre de su hijo. “Él era mi abogado. Es muy tímido, pero yo fui directa: ‘este es mío’. Cuando una ve un hombre bueno, no hay que dejarlo escapar”. Para concluir, la panameña señaló que no sabe el género de su bebé: “La vida nos está regalando un milagro. “Preferí no saber. Que sea lo que Dios mande”.

