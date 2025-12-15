Sandra Mihanovich reveló que su ahijada necesita un nuevo trasplante: “Se acercaron 10 personas y ninguna fue compatible”

En una mesa donde no faltó la música, el glamour ni la emoción, Sandra Mihanovich conmovió al público al hablar del delicado momento que atraviesa Sonsoles Rey, su ahijada e hija de su pareja, durante su participación en La Noche de Mirtha por El Trece. Más que una historia de lucha médica, lo que la artista compartió fue un testimonio de amor, resiliencia y una sorprendente red de solidaridad que se tejió alrededor de esta familia.

La batalla de Sonsoles y el rol de Sandra Mihanovich

Sentada en la icónica mesa de Mirtha Legrand, Sandra no eludió la pregunta que muchos se hacían: “¿Cómo está Sonsoles?” Con una mezcla de sinceridad y emoción, la cantante reveló que la joven está en diálisis tres veces por semana y necesita un nuevo trasplante de riñón, un proceso que requiere sesiones de cuatro horas cada vez.

Sandra Mihanovich y Sonsoles Rey

La historia entre Sandra y Sonsoles viene de lejos. En 2012, la artista le donó un riñón a su ahijada, un gesto considerado de amor incondicional que marcó un antes y un después en la vida de ambas. “Tuve esa oportunidad, y haberla tenido fue un antes y un después”, dijo Mihanovich con claridad, subrayando la importancia de la donación y el impacto que tuvo en su vínculo.

Sandra también destacó la fortaleza y la actitud de superación de Sonsoles, que no solo enfrenta su situación con determinación sino que además canalizó su experiencia en un libro, De nuevo sale el sol, donde relata su historia con honestidad y ánimo de ayudar a otros. Actualmente, la joven también da charlas online de acompañamiento a personas en situaciones similares, un trabajo que cumple con dedicación desde hace un año y que ha recibido agradecimientos de quienes la siguen.

Sandra Mihanovich, solidaridad y vida cotidiana: una historia con matices

Quizás uno de los pasajes más impactantes del relato fue cuando Sandra contó que diez personas se acercaron con la intención de donar un riñón para Sonsoles, aunque ninguno terminó siendo compatible o la mejor opción médica. Este testimonio reflejó cuánto ha conmovido la historia de la joven y cuánta gente estuvo dispuesta a dar un paso solidario.

A pesar de todo, el panorama personal de Sonsoles también tiene momentos de normalidad y alegría. Según Mihanovich, está trabajando y criando a su hijo León, de 15 años, a quien describe con cariño, celebrando su crecimiento y la vida que sigue adelante incluso en medio de los desafíos de salud.

La historia de Sonsoles, la lucha, la espera, las diálisis y la solidaridad que la rodea, se presentó ante millones de hogares no solo como un testimonio de resistencia, sino como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la donación de órganos y el valor de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles con dignidad y esperanza.