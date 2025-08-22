Nada que ver: la carrera que estudió Silvia Kutika antes de dedicarse a la actuación

Son pocas las personas que tienen una carrera tan exitosa en la televisión y, Silva Kutika forma parte de ese privilegiado grupo. Desde los años 80 su nombre se consolidó en la pantalla chica, participando en memorables novelas y series que marcaron a varias generaciones. Sin embargo, pocos saben que antes de dar sus primeros pasos como actriz, su vida estaba orientada hacia un rumbo completamente diferente: el de la biología.

Nacida en Wilde, partido de Avellaneda, e hija de inmigrantes húngaros, Silvia Kutika pasó gran parte de su juventud en el Barrio Don Bosco. A los 18 años, tomó la decisión de comenzar a estudiar en la Universidad Nacional de La Plata, donde eligió la carrera de biología con orientación en botánica, un rumbo académico que abandonaría con el tiempo para convertirse en una estrella.

De la botánica a la actuación: el gran cambio de rumbo de Silvia Kutika

Mientras cursaba sus estudios, Silvia Kutika participó en un concurso de belleza organizado por la revista Siete Días en donde se coronó ganadora. Su consagración como reina de belleza a los 20 años fue el punto de inflexión en su vida pues, ese reconocimiento le abrió las puertas al modelaje y seguidamente la actuación.

Su debut televisivo se dio en la década de los 80 en programas como Calabromas y Galerías; no obstante, el gran salto se produjo con Grecia (1987) y De Carne Somos (1988 - 1989). Desde entonces, Silvia Kutika se convirtió en una presencia constante en la pantalla chica, participando en programas como 90-60-90 modelos, Culpable de este amor y Vidas robadas.

La impresionante carrera de Silvia Kutika

Aunque la televisión se convirtió en su escenario predilecto, Silvia Kutika también incursionó en el cine y en el teatro. Participó en películas como Luna de Avellaneda y Cuando la Miro, también Kutika brilló en obras como El cuarto de Verónica y Te espero en la oscuridad. Su versatilidad le permitió mantenerse vigente en durante décadas, adaptándose a nuevos formatos y plataformas, como en Mujeres Asesinas de Netflix.

Hoy a los 69 años Silvia Kutika sigue sumando éxitos y proyectos, dejando en evidencia que dedicarse a la actuación ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, si bien pensó dedicarse a la ciencia, fue el arte lo que la ayudó a dejar su huella en la historia.