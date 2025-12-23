Nancy Pazos se animó al shaggy corto, el look ideal para mujeres +50, en una propuesta que combina capas descontracturadas y flequillo, aportando movimiento y frescura al cabello. La elección se integra a una tendencia actual que se adapta a distintos estilos, mostrando cómo este corte puede renovar la imagen personal.

Nancy Pazos se robó todas las miradas con un cambio abrupto en su look

Nancy Pazos se animó al shaggy corto, el look ideal para mujeres +50, mostrando cómo un corte versátil y práctico puede renovar la imagen personal. El estilo se caracteriza por su textura ligera y por la facilidad de mantenimiento en la rutina diaria, sumando un aire moderno que se adapta a diferentes tipos de cabello.

En las últimas horas, la periodista compartió en sus historias de Instagram su nuevo corte de pelo, dejando atrás la melena larga para apostar por un estilo más fresco y moderno. La decisión se convirtió rápidamente en tema de conversación, ya que representa una opción versátil y práctica para quienes buscan renovar su imagen.

El corte shaggy corto se distingue por sus capas irregulares, que generan volumen y textura. A diferencia de los estilos más rígidos, este look se adapta fácilmente a distintos tipos de cabello y permite un mantenimiento sencillo. El flequillo, en este caso, se convierte en un elemento central, aportando frescura y enmarcando el rostro.

En este contexto, la presentadora les mostró a sus seguidores cómo este estilo puede integrarse a la rutina diaria, sin necesidad de grandes producciones. El resultado es un peinado natural, con movimiento y con la posibilidad de variar según la ocasión. Además, junto a la imagen, agregó una encuesta para que sus seguidores votaran cuál corte le queda mejor, si el pelo largo o el corto.

La elección del shaggy corto de Nancy Pazos con un guiño al pasado

No es la primera vez que Nancy Pazos apuesta por un corte corto. En los años 90 ya lució un estilo similar, lo que convierte a esta elección en un guiño a sus inicios en los medios. El shaggy corto, además, se relaciona con tendencias que regresan y que se adaptan a nuevas generaciones, pero también a mujeres que buscan un look funcional y actual.

La periodista compartió imágenes del “antes y después” en la peluquería, mostrando cómo la transformación se realizó de manera progresiva. El estilista Claudio Cerini fue el encargado de llevar adelante el cambio, reforzando la idea de un corte pensado para destacar las facciones y acompañar la personalidad de quien lo lleva.

Cabe destacar que el shaggy corto se presenta como una alternativa ideal para mujeres mayores de 50 años. Su principal ventaja es la practicidad, ya que requiere poco mantenimiento, se adapta a diferentes estilos de vida y aporta un aire rejuvenecedor sin necesidad de tratamientos complejos. Además, las capas permiten jugar con el volumen y disimular zonas donde el cabello puede perder densidad con el paso del tiempo.

