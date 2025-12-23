La China Ansa contó cómo descubrió que su hijita tenía un trastorno: "Hice todo pero no mejoró"

La China Ansa es una de las periodistas más queridas de las redes sociales, por su bondad y personalidad extrovertida. Sin embargo, también se volvió una de las "mamás influencers" que más comparten tips sobre la maternidad y cómo lleva a cabo su rutina con sus dos hijos. En las últimas horas, generó preocupación cuando reveló una situación que vive su niña India. La pequeña tenía un trastorno de sueño, y la periodista llegó a detectarlo a tiempo.

La China Ansa descubrió que su hijita India tiene un problema de sueño

La China Ansa no duda en demostrar lo mucho que adora a sus hijos, India y Rafael. En todo momento, busca su bienestar y felicidad, con cumpleaños mágicos o días familiares divertidos. Sin embargo, en los últimos días, compartió que descubrió que su hija tenía un trastorno de sueño, que le prohibía dormir las horas necesarias para sus 2 años. "Tengo una hija de dos años y medio que no duerme bien. Lo intenté todo pero no funcionó", expresó en sus historias de Instagram. Cuando costó esta situación, no dudó en ir con Lucila Pistiner, consultora en sueño infantil, que analizó la rutina de la pequeña.

Así, ambas detectaron que India roncaba al dormir, durante el día frecuentemente respiraba con la boca abierta, se movía constantemente en la noche, y hacía pausas respiratorias mientras dormía. La profesional compartió la historia en su cuenta de Instagram, y aconsejó a la China y a otras mamás que consultara con un otorrinolaringólogo. "En el caso de India, es primordial para poder empezar con cimientos seguros. Podría haber, en el momento actual, una regresión por la llegada del hermanito que no siempre se manifiesta cuando este recién nace. Si hay problemas respiratorios eso debe tratarse primero", explicó Lucila, quien ayudó a la Ansa a detectar el trastorno.

Así fue el emotivo momento en que India conoció a su hermanito Rafael

El 21 de octubre del 2025, la China Ansa y Diego Mendoza se volvieron padres de su segundo hijo juntos, Rafael. India, la hija mayor de la pareja, conoció a su hermanito unos días después de su nacimiento, y protagonizó un emotivo momento que enterneció a todos los usuarios de las redes sociales. La periodista compartió el video cuando la pequeña llegaba a la habitación donde ella estaba internada, y buscaba con una sonrisa a su hermanito. Al verlo, su felicidad creció, al igual que la de sus padres al notar la conexión que ambos ya tenían.

La China Ansa no duda en compartir con sus seguidores los mejores momentos que vive como mamá, y los tips que ella descubre a medida que vive la maternidad. En las últimas horas, reveló que India tenía un trastorno de sueño, y cómo pudo detectarlo para comenzar a buscar soluciones. De esta manera, prioriza a que los menores tengan una infancia saludable y llena del amor que le brinda junto a su pareja, Diego Mendoza.

