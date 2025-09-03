Nancy Pazos respondió a Analía Maiorana y contó cuándo descubrió que estaba con Diego Santilli: "Me hizo un favor"

La historia entre Diego Santilli, su actual esposa Analía Maiorana y su ex, Nancy Pazos, se reavivó esta semana. La disputa surgió luego de que Maiorana defendiera su vínculo con el político en una entrevista con Hector Maugeri para su programa +CARAS donde aseguró que su relación comenzó cuando Santilli ya no estaba en pareja. Sus declaraciones provocaron la reacción de Pazos, quien compartió su versión de los hechos.

Analía Maiorana en +CARAS

Y es que mientras Maiorana defendía como surgió su vínculo y explicó cómo fue la cronología de su relación con Santilli, Nancy Pazos aseguró en una entrevista para el programa A la tarde, que desde su perspectiva la situación no fue clara. La periodista relató cómo se enteró del vínculo entre su ex y Maiorana y cómo esto terminó de consolidar la ruptura de su matrimonio.

Analía Maiorana defiende su relación con Diego Santilli

En su entrevista, Maiorana sostuvo: “Yo empecé una relación con un hombre que ya no estaba en pareja”. Ante la consulta sobre si le quedaba algo por decirle a Pazos, respondió con contundencia: “No tengo nada que hablar”.

La esposa de Santilli insistió en que su vínculo con él comenzó después de la separación oficial, desvinculándose así de cualquier acusación de haber sido la causa directa del fin del matrimonio.

“Es un hombre que ya no estaba en pareja, yo no tengo nada que hablar con Nancy”, reafirmó Maiorana, buscando dejar claro que su relación fue iniciada de manera legítima y sin interferir en la relación anterior de Santilli; sin embargo, esto no fue más que una excusa para la periodista.

La respuesta de Nancy Pazos a Analía Maiorana

Las declaraciones de Analía consiguieron la reacción inmediata de Nancy Pazos, quien explicó en declaraciones para A la tarde: “Yo estaba haciendo terapia de pareja con Diego y un día llegó a terapia con una revista donde ella da un reportaje diciendo: ‘No estoy saliendo con Santilli, pero él está soltero y yo también’”. Según la periodista, este episodio desencadenó la ruptura: “Es lo que termina haciendo detonar nuestra terapia de pareja, pero ya estaba todo roto. Esta mina no tiene ni una culpa, en todo caso fue el emergente”.

Nancy Pazos

El también rostro de Telefe y C5N incluso aseguró que Maiorana ya estaba saliendo con Diego Santilli mientras ella aún asistía a terapia y recordó una anécdota que lo confirma: “A un casamiento de un amigo de Diego yo no fui y fue ella, que ni amiga era”. Con un cierre irónico, Nancy Pazos concluyó: “Está todo bien, a mí me hizo un favor”, dejando claro que superó la situación y no guarda rencor.