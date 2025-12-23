Fede Bal y Evelyn Botto y sus primeras vacaciones tras confirmar su romance: todas las fotos

La relación de Evelyn Botto y Fede Bal generó polémicas en las redes sociales, tras su confirmación a comienzos de diciembre del 2025. Sin embargo, ambos decidieron ignorar los comentarios al respecto, y comenzaron a mostrar su amor a través de tiernas postales. En las últimas horas, se mostraron en su primera escapada romántica en Nueva York, donde compartieron la primera foto juntos, demostrando que están más juntos que nunca.

Evelyn Botto y Fede Bal viajaron a Nueva York, en sus primeras vacaciones, tras la confirmación de su romance. En las últimas horas, compartieron en sus historias de Instagram los mejores primeros recuerdos en la Gran Manzana, y los usuarios no tardaron en viralizarlos. Por un lado, la conductora de OLGA mostró algunas de las compras que hizo, entre los que se cuentan un gorro de peluche y un flequillo falso, y disfrutando un show en Broadway. Por su lado, el hijo de Carmen Barbieri se mostró disfrutando de la comida típica estadounidense y recorriendo el Brooklyn Bridge.

Sin embargo, la postal que más generó revuelo, fue la primera foto que subieron juntos. El encargado fue Fede Bal, desde sus historias, donde etiquetó a su pareja y le agregó el emoji del corazón rojo. Allí se los ve a los dos con lentes de sol y abrigados, mostrando la altura del Puente de Brooklyn, y una cercanía que terminó de confirmar el romance. Evelyn no dudó en repostearla, y agregarle un "¿Cómo?", siendo irónica con los haters que aún no creen en su amor.

Evelyn Botto y Fede Bal confirmaron su romance

Durante septiembre y octubre de 2025, Evelyn Botto y Fede Bal fueron protagonistas de rumores de romance, que ellos no tardaron en confirmar. Sin embargo, siempre se mantenían libres y sin ninguna atadura, hasta el 9 de diciembre del 2025. En su programa de OLGA, fue la conductora la que confirmó el noviazgo. Poco después, Fede Bal ratificó la noticia en el programa de Blender, refiriéndose a ella como su "pareja" y "acompañante".

Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar, al igual que las polémicas a su alrededor. Sin embargo, la pareja se alejó de todos ellos, y mantuvieron su amor público en todo momento, sobre todo a través de dichos. Finalmente, durante los últimos días, decidieron hacer una escapada romántica a Nueva York, donde postearon sus primeras postales juntos, y dejaron en claro que todo estaba bien entre ellos. Evelyn Botto y Fede Bal se volvieron de las parejas más observadas por las redes sociales, y últimas confirmadas en el mundo del espectáculo.

