Así es la historia de amor de María Sol Messi y Julian Arellano: de su adolescencia juntos a la suspensión de su boda

María Sol Messi se volvió protagonista de todas las noticias de los medios de comunicación, luego de que se conociera que sufrió un grave accidente automovilístico en Miami. En LAM (América), dieron los detalles de su estado de salud, confirmando que se encontraba en proceso de rehabilitación en Rosario, junto a su familia. Entre los presentes que la acompañan, está Julián "Tuli" Arellano, un técnico del Inter Miami que conoce desde la adolescencia, y con quien formó una romántica relación que los llevó a comprometerse.

María Sol Messi, Julián Tuli Arellano

La historia de amor de María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano

María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano tuvieron una historia de amor con los mismos comienzos que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. La hermana del 10 conoció a su actual pareja en el barrio La Bajada, en la zona sur de Rosario, donde ambos compartieron vecindario y comenzaron a formar un fuerte vínculo. Con el correr de los años, esa relación se fue forjando en amor, y, en la actualidad, se muestran tan enamorados como esos primeros meses juntos.

Arellano, amigo cercano de Lionel, consiguió trabajo en el Inter Miami como ayudante de campo en la categoría Sub 19 del club estadounidense, y fue uno de los invitados a la gran boda que se celebró en el 2017, al igual que en importantes eventos familiares. Por su parte, María Sol explotó su lado más empresarial en su proyecto profesional como dueña de una marca de ropa interior femenina llamada Bikinis Río. Si bien él mantiene un perfil más público que ella, no duda en expresarle su amor en todos los posteos que comparte en Instagram, haciendo que su relación siga creciendo.

El duro accidente de María Sol Messi, que llevó a suspender su casamiento

Tras tantos años juntos, la pareja se comprometió y prometió sellar su amor el 3 de enero del 2026. Sin embargo, la boda fue suspendida en los últimos días, debido a un duro accidente que sufrió María Sol Messi. El 23 de diciembre de 2025, se reportó que la joven de 32 años se descompensó al volante, en Miami, e impactó contra una pared, teniendo como consecuencias diversas lesiones. Si bien expresaron que está fuera de peligro, debe hacer rehabilitación por las dos vertebras fracturadas, en el talón y en la muñeca. Ante este suceso, que traslado a toda la familia a Rosario, con su pareja decidieron cancelar el casamiento y modificar su fecha, aún sin confirmación de cuándo se realizará.

María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano aún se mantienen juntos y con la promesa de casamiento para el 2026. Sin embargo, por el momento, la hermana de Lionel Messi vivirá unos meses de rehabilitación, tras su accidente automovilístico. Desde la adolescencia hasta la suspensión de su boda, la pareja vivió todos sus momentos importantes unidos, y se prometen amor eterno, lleno de viajes, trabajos alrededor del mundo y cariño.

