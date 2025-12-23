Jimena Barón reveló su tip infalible para enfrentar los días de calor: casero y económico

Además de destacarse por su labor actoral, en los últimos años, Jimena Barón se convirtió en una de los influencers con más llegada al público. Con su espontaneidad y humor, la actriz conquista a sus miles de seguidores en redes sociales, donde además de mostrar aspectos de su vida privada y reflexiones, comparte ciertos conocimientos que se convirtieron en tips personales para enfrentar diversos momentos.

Esto incluye recetas caseras y llegada de la temporada de verano, no dudó en sacar a la luz su truco casero para sentir "un alivio" ante el agobio que puede causar el calor al momento que se realizan diversas actividades.

Jimena Barón mostró su receta casera para enfrentar al calor

Las altas temperaturas es una de las características del verano que suelen causar malestar en muchas personas, es que enfrentar una rutina con calor puede generar grandes agobios. Si bien hay muchas recomendaciones para evitar un malestar en la salud a causante de este factor, hay otros tantos que con considerados tips para aplicar y probar si generan cierto alivio. En este contexto, Jimena Barón dejó al descubierto uno que aplica ella y realmente le causa bienestar.

La actriz indicó que en su cartera lleva una loción que cambia la forma que enfrenta al calor. No se trata de un perfume ni un body splash, sino de una preparación casera que tiene como principal ingrediente a la manzanilla. "Hacen un té de manzanilla y se lo ponen a un chuf chuf (atomizador) y van por la vida con esto", indicó Barón y sugirió si se puede mantener en la heladera, su acción es más refrescante.

Además, indicó que esta preparación se coloca en el rostro cuando hace calor, lo que genera una sensación de alivio. Es que la manzanilla es una de las hierbas más populares, reconocida por sus propiedades calmantes, antiinflamatorias y refrescantes, de allí el uso de la actriz para este tipo de ocasiones. "Fabuloso y barato", determinó la ex Casi Ángeles para terminar de convencer a sus seguidores para que prueben su tip.

Lo cierto es que es ella quien lo utiliza con frecuencia, siendo una amante del verano y viviendo días en la playa, como fue recientemente en Brasil y como suele ser en sus largas vacaciones en Quequén, donde cada enero se traslada con su familia para pasar días de relax y diversión. Pero Jimena Barón dejó en claro no sale de su casa sin su gran receta casera para enfrentar al calor.