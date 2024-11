El Pocho Lavezzi nuevamente en la mira: Natalia Borges lo acusó de "vivir de mentiras"

El futbolista profesional que supo llegar a la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, Pocho Lavezzi, nuevamente es parte de un escándalo que lo tiene junto a su excompañera de vida, Natalia Borges, como protagonistas. A meses de haber sido padre, por segunda ocasión, de Vittorio la modelo de nacionalidad brasilera no tuvo pelos en la lengua y una vez más le contestó a la actual pareja de María Guadalupe Tauro. El vínculo amoroso el que deportista mantuvo con la mujer extranjera fue de tres años y medio, pero no terminó de la mejor forma.

Natalia Borges y Pocho Lavezzi.

Natalia Borges volvió a señalar contra el Pocho Lavezzi: "Vive de mentiras"

El padre de Tomás y Vittorio Lavezzi, Ezequiel Pocho Lavezzi, nuevamente aparece en la escena del espectáculo debido a que su excompañera de vida volvió a apuntar contra él por haberla tratado de "mentirosa". La modelo brasileña había expuesto y mencionado que él tuvo la intención de remontar la relación que tuvieron tiempo atrás, por lo que comentó que le escribió mensajes y e exjugador salió a negar. En este marco, la mujer no se quedó callada y tomó la decisión de contestarle a quien supo ser su pareja.

Días atrás, Juan Etchegoyen manifestó que tuvo la posibilidad de hablar con el exjugador de fútbol y reveló: "El Pocho me dijo que todo lo que compartió Natalia en sus redes sociales 'no es real'”. Frente a esto, el periodista contó que la modelo brasileña "está bastante enojada Natalia con esta desmentida de Ezequiel y redobla la apuesta”.

Y esto no fue todo porque el mencionado reportero también contó que tuvo contacto con Natalia Borges. "Lo que me dice es lo siguiente: ‘Hola Juan, ¿cómo estás? Me sorprendería que hubiese dicho la verdad porque él vive de mentiras. Dice que soy una mentirosa para intentar salvar lo que tiene con su nueva novia. Y él también me hizo eso a mí. Ahora es su problema. Solo quiero paz y si ya no me molesta no haré nada más. No tengo más tiempo que perder con él’", soltó Juan Etchegoyen al respecto de lo que ella le comentó del Pocho Lavezzi.

Para concluir con este nuevo escándalo entre Natalia Borges y Ezequiel Pocho Lavezzi el periodista de Radio Mitre mencionó que "esa es la respuesta de Natalia que le responde de la misma manera que él a ella. Le dice mentiroso y cuenta que cuando era pareja de ella era el mismo modus operandi".

