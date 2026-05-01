Natalia Oreiro y Adrián Suar juntos: cronología fílmica de una dupla que vuelve a reunirse en un nuevo proyecto

Natalia Oreiro y Adrián Suar son una de las duplas televisivas más queridas por el público. Tras un tiempo de no trabajar juntos, los artistas se vuelven a reunir en una historia cinematográfica que se estrena en los próximos meses. Un proyecto que consolida su vínculo y su conexión con la audiencia pero esta vez en la pantalla grande.

Así comenzó la relación laboral entre Natalia Oreiro y Adrián Suar

El regreso de una dupla que marcó a toda una generación ya es un hecho. Natalia Oreiro y Adrián Suar vuelven a compartir un proyecto, esta vez en la pantalla grande con Yo, Narciso, la comedia que llegará a los cines próximamente y que ya genera gran expectativa.

La noticia no solo entusiasma por la propuesta cinematográfica, sino también por lo que representa para el público: el reencuentro de dos figuras que lograron una conexión única en la televisión. Su último trabajo juntos fue la exitosa ficción Solamente vos en 2013 emitida por eltrece, que supo conquistar altos niveles de audiencia y todavía permanece en el recuerdo del público. Desde entonces, los fanáticos esperaban ansiosos volver a verlos compartir escena.

Natalia Oreiro y Adrián Suar

Pero el vínculo entre ambos viene de mucho antes. Natalia Oreiro formó parte de Polka, la productora que lideraba Adrián Suar, donde protagonizó en 2006 la recordada tira Sos mi vida junto a Facundo Arana. En aquel entonces, si bien compartían el mismo universo de trabajo, no coincidieron frente a cámaras, aunque ya existía la intención de concretar un proyecto juntos.

Adrián Suar y Natalia Oreiro en Solamente Vos

Lo cierto es que sus respectivas agendas laborales no lo permitieron en los años siguientes, por lo que recién en 2013 se unieron en Solamente vos. Esta comedia romántica tuvo una gran repercusión y consolidó la química entre ambos en pantalla chica. Sin embargo, tras ese éxito, no lograron coincidir nuevamente para encabezar otro proyecto juntos.

Hoy, más de una década después, esa deuda pendiente se salda con una película que promete cautivar a los espectadores en las salas de todo el país. La dupla regresa con Yo, Narciso, una historia que los encuentra en una etapa distinta, más madura y con una nueva mirada sobre las relaciones, el humor y los vínculos.

Adrián Suar y Natalia Oreiro en Solamente Vos

Yo, narciso: cómo es la nueva película que protagonizan Natalia Oreiro y Adrián Suar

Natalia Oreiro y Adrián Suar se reencuentran en Yo, Narciso, la nueva apuesta cinematográfica que ya presentó su tráiler oficial y que llegará a los cines en agosto de 2026. Bajo la dirección del propio Suar, el film se encuentra dentro del género de la comedia de enredos, con una mirada actual, filosa y a la vez entrañable.

En esta nueva ficción, Adrián Suar redobla la apuesta con una historia que pone el foco en uno de los rasgos más representativos de la época: el narcisismo moderno. Con humor e ironía, la película aborda cómo este fenómeno atraviesa los vínculos, la construcción de la identidad y la necesidad constante de validación en tiempos de exposición permanente.

En Yo, Narciso, Natalia Oreiro interpreta a Rocío Flores, una profesora universitaria de sociología que se encuentra escribiendo un libro sobre el narcisismo contemporáneo. Decidida a llevar su investigación al límite, opta por estudiar el fenómeno desde adentro y elige como objeto de análisis a Máximo Rey, un exitoso y carismático cirujano plástico interpretado por Adrián Suar.

Para acercarse a él, Rocío adopta una identidad falsa y se presenta como una paciente interesada en realizarse un retoque estético. Lo que comienza como un experimento académico pronto se transforma en una serie de encuentros donde Máximo despliega todo su encanto y seducción. Sin embargo, ella intenta sostener su rol sin caer en su juego, lo que la lleva a inventar excusas cada vez más insólitas para mantener la distancia.

De esta manera, Natalia Oreiro y Adrián Suar trabajarán juntos en un nuevo desafío y con una propuesta que promete conquistar tanto a los nostálgicos como a una nueva generación de espectadores. Una dupla que vuelve a reunirse en un nuevo proyecto en pantalla grande.