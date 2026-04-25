La historia de amor de Pablo Echarri y Natalia Oreiro: se conocieron haciendo una novela, ella era extra y recién llegaba de Uruguay

Pablo Echarri y Natalia Oreiro fueron una de las parejas más aclamadas de la década del ´90. Tal es así que, a 26 años de su separación, su noviazgo sigue despertando el interés de la audiencia. En este marco, el célebre actor brindó una entrevista para un programa de streaming donde abrió su corazón y reveló detalles desconocidos de su historia de amor con la artista.

Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro

26 años pasaron desde que Pablo Echarri y Natalia Oreiro decidieron poner punto final a su relación. La pareja se había conocido en 1994 cuando la actriz arribó a Argentina desde Uruguay. Desde ese entonces, comenzaron un noviazgo que fue seguido de cerca por los especialistas en farándula. En una entrevista que mantuvo con el programa de stream No Tan Pronto, el dramaturgo recordó cómo fue su amor con la cantante uruguaya.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri | Instagram

En este contexto, no dudó en contestar que Oreiro “fue importante” en su vida. Acto seguido, pese a tener la etiqueta de galán y rompecorazones, se diferenció de algunos compañeros del ambiente que suelen tener varios romances. “Yo no he usufructuado esta fama de manera desmedida, tengo compañeros que han salido con más mujeres y yo he tenido relaciones largas, muy largas”, reflexionó.

A su vez, remarcó que con su afamada exnovia mantuvo un vínculo que duró seis años -de 1994 a 2000- en el cual ambos se acompañaron desde el plano más íntimo, como así también, con sus crecientes carreras como actores.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri | Instagram

Pablo Echarri y Natalia Oreiro, un amor que quedó en el pasado

A pesar de que en la actualidad ambos mantienen sus respectivas parejas, el noviazgo de Pablo Echarri y Natalia Oreiro fue más allá de la fama. Al ser tan jóvenes, mantenían una rutina de novios en el que se acompañaban y se cuidaban mutuamente. “En ese momento yo me tomaba el bondi de Avellaneda, me volvía a Avellaneda a dormir y ella me acompañaba al colectivo. Vivía en una pensión, recién llegada de Uruguay”, explicó.

Además, remarcó que ambos estaban abriéndose camino a su sueño de triunfar en la pantalla chica, cuando sus destinos se cruzaron. “Fueron muchos años en los que me empezó a ir bien a mí. A ella le empezó a ir también muy bien. Ella empezó como extra en Inconquistable Corazón. Ahí fue que la conocí, en la oficina de mi representante Hugo Fredes”.

Finalmente, resaltó las cualidades de su amorío con la intérprete de Tu Veneno. "Terminaron bien, no nos frecuentamos, cada uno tiene su vida", cerró con serenidad, dejando en claro que el cariño y el respeto quedaron intactos pese al paso del tiempo.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri | Instagram

A más de dos décadas de aquella historia que supo conquistar a toda una generación, el recuerdo de Pablo Echarri y Natalia Oreiro sigue despertando nostalgia entre sus seguidores. Hoy, con vidas consolidadas y caminos distintos, ambos mantienen vivo el respeto por un amor que marcó una etapa clave en sus comienzos y que, aún con el paso del tiempo, continúa ocupando un lugar especial en la memoria colectiva del espectáculo argentino.

NB