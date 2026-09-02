Natalia Oreiro se sinceró sobre Ricardo Mollo, la familia y la separación: "El único amor para toda la vida es el de los hijos"

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo comparten una relación que lleva más de dos décadas, marcada por la elección cotidiana de acompañarse y construir juntos. En ese recorrido, la actriz encontró un equilibrio entre su carrera y la familia, mientras que el músico es parte fundamental de un proyecto compartido que se mantiene vigente. Además, la artista mantiene una mirada clara sobre las separaciones y la maternidad.

Natalia Oreiro habló sobre su relación con Ricardo Mollo y su vida familiar

Natalia Oreiro dio una entrevista con la revista OHLALÁ! tras el estreno de la película Narciso, que protagonizó junto a Adrián Suar. En esa conversación, la actriz no solo se refirió a la producción cinematográfica, sino que también compartió aspectos de su vida personal, su relación con Ricardo Mollo y su mirada sobre la maternidad y las separaciones. Con más de dos décadas de pareja, la artista destacó que el vínculo se sostiene en la elección cotidiana y en la construcción compartida de un proyecto de vida.

Natalia Oreiro

La pareja está por cumplir 25 años de casados y la actriz contó que su secreto no responde a fórmulas, sino a la decisión de elegirse. En ese sentido, señaló que celebra que cada uno pueda separarse cuando sienta que ya no funciona, porque considera que la independencia y la libertad de elección son fundamentales. Para ella, el amor de pareja se sostiene mientras genera felicidad, y subrayó que “el único amor para toda la vida es el de los hijos”.

Durante la charla, la modelo señaló que las separaciones forman parte natural de la vida y que deben ser entendidas como una decisión válida cuando la pareja deja de funcionar. Explicó que en el pasado muchas mujeres no podían elegir por falta de independencia económica y que hoy existe mayor libertad para tomar esa decisión. En ese contexto, subrayó que lo importante es reconocer que los vínculos se sostienen mientras generan bienestar.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

En cuanto a su rol como madre, Natalia Oreiro habló de los desafíos que implica acompañar a Merlín Atahualpa, su hijo de 14 años, en la etapa de la adolescencia. Explicó que el reto más grande es aprender a soltar y permitir que los hijos construyan su autonomía, aunque reconoció que ese proceso puede resultar difícil. Para ella, lo importante es que los adolescentes puedan tomar distancia y desarrollar confianza en sí mismos.

La mirada de Natalia Oreiro sobre la maternidad y la adolescencia

Por otro lado, Natalia Oreiro reconoció que ser madre implica convivir con miedos, especialmente en la etapa en que los hijos comienzan a independizarse. Contó que dejó de realizar actividades de riesgo cuando nació el niño, porque sentía que debía estar disponible para él. Hoy, el desafío es aceptar que su hijo tiene un mundo propio, más amplio e interesante, y que ella debe aprender a acompañarlo.

Natalia Oreiro y su hijo, Merlín

Además, la actriz relató anécdotas que reflejan la sensibilidad de su hijo y cómo esas experiencias la ayudan a valorar los pequeños momentos. Recordó, por ejemplo, una salida en bicicleta en la que el joven le pidió que se detuviera a sentir el viento en la cara, una enseñanza que la llevó a disfrutar del presente y a no perder de vista lo esencial. También destacó que su hijo es un joven maduro, que no demanda constantemente cosas materiales.

Junto a Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa, Natalia Oreiro atraviesa una etapa de estabilidad en la que lo esencial es la unión diaria y la elección constante de compartir. La relación se sostiene en la decisión de acompañarse cada jornada, sin fórmulas ni secretos. En ese marco, la convivencia se convierte en un espacio de apoyo mutuo, donde la rutina cotidiana y los pequeños gestos refuerzan el vínculo que construyeron a lo largo de los años.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro compartió en la revista OHLALÁ! cómo su presente familiar ocupa un lugar central y cómo la relación con Ricardo Mollo se sostiene en la elección diaria de acompañarse. La actriz destacó que los vínculos se construyen en la convivencia y en la capacidad de adaptarse a cada etapa, mientras que la maternidad le ofrece aprendizajes constantes junto a su hijo Merlín. En ese recorrido, la unión y el respeto por los tiempos de cada uno se convierten en la base de su vida compartida.

VDV