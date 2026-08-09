La íntima despedida de Jorge Messi

Se realizó la última despedida a Jorge Messi, una ceremonia que reunió a sus familiares y amigos, pero también a decenas de personas que acompañaron y brindaron su apoyo a Lionel Messi en las afueras del cementerio El Prado, de la localidad de Pérez, cercana a Rosario. Se trató de una jornada marcada por el dolor y el respeto de quienes dijeron presentes.

Las fotos del velatorio de Jorge Messi

La gente brindó su apoyo a Lionel Messi y su familia // AFP

La gente dijo presente desde la noche del sábado. // AFP

La entrada del cementerio donde descansa Jorge Messi // RS FOTOS

La seguridad custodiando la entrada del cementerio.// RS FOTOS

Antonela Roccuzzo en el último adiós a Jorge Messi // AFP

Lionel Messi en el último adiós a su padre, Jorge Messi. //AFP

Un grupo de familiares en el velatorio de Jorge Messi // RS FOTOS

Un auto que llega al cementerio // RS FOTOS.

Las coronas enviadas por AFA y el cuerpo técnico de la selección argentina.// RS FOTOS

El último adiós a Jorge Messi finalizó este domingo al mediodía// RS FOTOS.

Desde el sábado por la noche, familiares, amigos y allegados a Jorge Messi se reunieron para despedirlo por última vez. Una ceremonia que se extendió hasta el domingo y que también mostró el acompañamiento de decenas de personas que brindaron su apoyo a la familia desde afuera del cementerio El Prado, respetando la privacidad y el momento que pasan.