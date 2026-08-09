La íntima despedida de Jorge Messi

Se realizó la última despedida a Jorge Messi, una ceremonia que reunió a sus familiares y amigos, pero también a decenas de personas que acompañaron y brindaron su apoyo a Lionel Messi en las afueras del cementerio El Prado, de la localidad de Pérez, cercana a Rosario. Se trató de una jornada marcada por el dolor y el respeto de quienes dijeron presentes.
Las fotos del velatorio de Jorge Messi
Desde el sábado por la noche, familiares, amigos y allegados a Jorge Messi se reunieron para despedirlo por última vez. Una ceremonia que se extendió hasta el domingo y que también mostró el acompañamiento de decenas de personas que brindaron su apoyo a la familia desde afuera del cementerio El Prado, respetando la privacidad y el momento que pasan.
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