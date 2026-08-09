domingo 09 de agosto del 2026
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La íntima despedida de Jorge Messi

El último adiós al padre de Lionel Messi se llevó adelante en el cementerio El Prado.

La despedida de Jorge Messi
La despedida de Jorge Messi | AFP

Se realizó la última despedida a Jorge Messi, una ceremonia que reunió a sus familiares y amigos, pero también a decenas de personas que acompañaron y brindaron su apoyo a Lionel Messi en las afueras del cementerio El Prado, de la localidad de Pérez, cercana a Rosario. Se trató de una jornada marcada por el dolor y el respeto de quienes dijeron presentes.

Las fotos del velatorio de Jorge Messi

El velorio de Jorge Messi
La gente brindó su apoyo a Lionel Messi y su familia // AFP
El velorio de Jorge Messi
La gente dijo presente desde la noche del sábado. // AFP
Velorio Jorge Messi
La entrada del cementerio donde descansa Jorge Messi // RS FOTOS
Velorio Jorge Messi
La seguridad custodiando la entrada del cementerio.// RS FOTOS
El velorio de Jorge Messi
Antonela Roccuzzo en el último adiós a Jorge Messi // AFP
Lionel Messi en el velatorio de su papá
Lionel Messi en el último adiós a su padre, Jorge Messi. //AFP
Velorio Jorge Messi
Un grupo de familiares en el velatorio de Jorge Messi // RS FOTOS
Velorio Jorge Messi
Un auto que llega al cementerio // RS FOTOS.
Velorio Jorge Messi
Las coronas enviadas por AFA y el cuerpo técnico de la selección argentina.// RS FOTOS
Velorio Jorge Messi
El último adiós a Jorge Messi finalizó este domingo al mediodía// RS FOTOS.

Desde el sábado por la noche, familiares, amigos y allegados a Jorge Messi se reunieron para despedirlo por última vez. Una ceremonia que se extendió hasta el domingo y que también mostró el acompañamiento de decenas de personas que brindaron su apoyo a la familia desde afuera del cementerio El Prado, respetando la privacidad y el momento que pasan.

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