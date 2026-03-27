Los 400 tesoros de Diego Maradona que custodia Claudia Villafañe: de trofeos y botines a camisetas históricas

A lo largo de su carrera, Diego Maradona no solo construyó una historia dentro de la cancha, sino también un archivo material que hoy forma parte de su legado. Se trata de cientos de objetos, más de 400, según distintos relevamientos, entre camisetas, botines, trofeos, medallas y recuerdos personales, que durante años estuvieron bajo la órbita de Claudia Villafañe y que se convirtieron en uno de los puntos más sensibles del vínculo entre ambos.

Claudia Villafañe y Diego Maradona: las piezas más valiosas de una colección única

El conjunto no responde a una colección armada como museo desde el inicio, sino a una acumulación progresiva de piezas que acompañaron cada etapa de su carrera. Según publicó Infobae, dentro de ese universo aparecen camisetas emblemáticas de la Selección Argentina, prendas de Boca Juniors, Napoli, Barcelona y Newell’s, además de botines históricos, medallas y reconocimientos oficiales que recorren toda su trayectoria. A ese núcleo se suman objetos menos obvios pero igual de significativos.

Diego Armando Maradona

De acuerdo con ese mismo relevamiento periodístico, la colección incluye regalos intercambiados con figuras internacionales como Ruud Gullit, Gary Lineker o Franco Baresi, además de obsequios personales que amplían la lectura más allá de lo estrictamente futbolístico, como una gorra entregada por Fidel Castro durante su estadía en Cuba. El valor de este conjunto es difícil de fijar con precisión, pero distintas estimaciones lo ubican en cifras millonarias, especialmente dentro del mercado internacional de memorabilia deportiva. En ese sentido, el interés por estas piezas no es solo simbólico, sino también económico, dado el peso histórico de cada objeto.

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe y Diego Maradona: el conflicto por los objetos que sigue vigente

Detrás de estos tesoros también hay una historia judicial. La colección formó parte de un conflicto entre Diego Maradona y Claudia Villafañe que escaló hasta la Justicia, con reclamos por la restitución de los objetos y procedimientos para verificar su existencia. En ese contexto, se llegó a contabilizar una lista cercana a los 490 artículos, de los cuales solo una parte fue exhibida en instancias judiciales, según reconstrucciones periodísticas.

Claudia Villafañe y Diego Maradona, junto a sus hijas Dalma y Yanina

A más de cuatro años de la muerte de Maradona en 2020, el destino de estos objetos sigue sin definirse. En 2025, el tema volvió a cobrar relevancia a partir de nuevos cruces y declaraciones dentro del entorno del ex futbolista, con la figura de Matías Morla nuevamente en el centro de la escena, lo que reactivó el conflicto por la custodia y el destino de las piezas. En ese contexto, se volvió a hablar de entre 400 y más de 450 objetos que aún no tienen una resolución clara, con posiciones enfrentadas entre los herederos y distintos actores vinculados a la causa. La posibilidad de un museo, una eventual subasta o una división entre los hijos continúa siendo materia de discusión.

Diego Maradona

Los objetos funcionan como algo más que una colección: son un archivo tangible de la carrera de Diego Maradona y, al mismo tiempo, un punto de tensión que refleja la complejidad de su historia personal. Entre el valor simbólico y el económico, los llamados “tesoros” del Diez siguen en el centro de una disputa que, lejos de resolverse, continúa vigente.