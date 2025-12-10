El negocio de Ricardo Darin y el Chino Darín que está inspirado en sus perritos y triunfa en todo el mundo: "Artesanal y pasional"

Las carreras actorales de Ricardo Darín y de su hijo, Chino Darín, los llevaron a traspasar las fronteras del rodaje. La vasta experiencia del protagonista del Eternauta y los conocimientos del cine de su heredero hicieron que ambos decidieran emprender un negocio familiar que es un éxito en todo el mundo. Para ello, unieron sus pasiones por los animales -sobre todo, por los perritos- y le dieron vida a uno de los ingresos económicos más sólidos para ellos.

Ricardo Darín y el Chino Darín triunfan con su proyecto familiar

Si de éxitos cinematográficos se trata, Ricardo Darín y el Chino Darín tienen un gran repertorio en su haber. Todo este largo camino en la industria audiovisual los llevó a consolidarse en el ambiente como actores de lujo y grandes portadores de numerosos reconocimientos por grandes industrias vinculadas al cine. Esta trayectoria consolidada por ambos los llevó a planear su propia productora a la que denominaron Kenia Films y que ya pisa fuerte a lo largo y ancho del planeta.

De acuerdo a la carta de presentación que tienen en su página web homónima, “Kenya Films es un proyecto que nace de la pasión por contar historias y la búsqueda de nuevos horizontes”. En este marco, padre e hijo pretenden que sus espectadores se adentren a una narrativa audiovisual que les permitan explorar nuevos lugares e historias de vida: “A todos nos gusta viajar a través de una pantalla y sentir las aventuras de otros como si fueran nuestras”.

Decididos a crear un espacio de creación permanente e innovación en la materia, en esta descripción dejaron en claro cuál es la misión que los convoca: “En Kenya nos inspira el desafío de compartir un sueño para que otro lo viva en carne propia. Buscamos historias que dejen algo y que indaguen sobre quiénes somos y por qué”. Ante esto explicaron: Somos una empresa que trabaja de forma artesanal y pasional. Pensando en cada detalle y seleccionando al mejor equipo para cada proyecto. Toda nuestra experiencia y energía están enfocadas en un solo objetivo: llevar al espectador de viaje por un rato con la esperanza de devolverlo transformado”.

La insistencia del Chino Darín que se transformó en un fenómeno mundial

Haciendo un recorrido por los títulos producidos por la compañía de Ricardo Darín y el Chino Darín, se atesoran grandes películas que fueron aclamadas por el público y reconocida por los expertos en cine. Entre estas obras se encuentran: “La Odisea de los Giles”; “El Amor Menos Pensado”, “Argentina 1985” y “Descansar en Paz”. Cada uno de estos proyectos van más allá del mero entretenimiento: proponen memoria, reflexión, historia.

Con más de veinte años en el mercado, la empresa familiar comenzó inspirada en su perrita llamada Kenya. De hecho, cuando terminó el primer rodaje de su film, lo "celebró" con una foto de su mascota. Orgulloso de los frutos que les está dejando este proyecto, Ricardo confesó en una entrevista que brindó para Cadena 3 de Rosario: "Mi hijo me taladró el cerebro durante cinco años para que nos pusiéramos una productora para hacer proyectos que nos gustaran. Yo lo fui fumigando porque no quería trabajar más, pero leímos la novela de Sacheri y nos apasionamos. Ahí creamos Kenia Films, nuestra productora junto con un socio (N.del.E: Federico Posternak) que es muy conocedor de la industria".

Junto a Federico Posternak, Ricardo Darín y el Chino Darín se consolidaron en el mercado mundial con Kenya Films gracias a la combinación de dos brechas generacionales que combinan la experiencia y las nuevas modalidades de consumo e intereses predominando el aporte social y los matices actorales de los elencos que trabajan en cada producción. Los resultados están a la vista: miles de reproducciones en plataformas globales y récords de taquillas en cada lanzamiento.

