Florencia Bas, la mamá del Chino Darín, reveló la foto más tierna del embarazo de Úrsula Corberó: "Soñar el futuro"

Florencia Bas, la mamá del Chino Darín, compartió una tierna foto de su hijo junto a Úrsula Corberó. Mientras se prepara para asumir su nuevo rol de abuela, la artista reveló cómo avanza el embarazo de la actriz y conmovió a sus seguidores.

Florencia Bas, la mamá del Chino Darín, reveló la foto más tierna del embarazo de Úrsula Corberó

Florencia Bas, la mamá del Chino Darín, compartió en sus redes sociales una imagen que enterneció a los seguidores de la familia Darín-Corberó. En la foto, se puede ver al actor caminando junto a su pareja, Úrsula Corberó, en un campo bajo un cielo cubierto de nubes y un sol brillante que asoma entre ellas.

El Chino Darín y Úrsula Corberó

La historia de Instagram, acompañada por la frase “Soñar el futuro” y que fue replicada en su cuenta por el artista, reveló cómo avanza el embarazo de la actriz española y la manera en la que disfrutan esta nueva etapa.

Cabe mencionar que Úrsula Corberó, de 36 años, anunció su embarazo en septiembre de 2025, confirmando que junto a Darín esperan su primer hijo después de más de ocho años de relación. Por entonces, la actriz compartió una tierna foto luciendo su pancita y escribió: "Esto no es IA".

El Chino Darín y Úrsula Corberó

En tanto, la foto que publicó Florencia Bas no solo refleja la complicidad y serenidad de la pareja, sino también la ilusión de toda la familia ante la llegada del nuevo integrante. Con un mensaje simple pero profundo, la madre del actor resumió el sentimiento que rodea este dulce momento.

La reacción de Florencia Bas, la mamá del Chino Darín, tras el anuncio de embarazo de Úrsula Corberó

Ricardo Darín y Florencia Bas viven un momento de enorme felicidad familiar mientras esperan la llegada de su primer nieto. Desde que en septiembre Úrsula Corberó anunció su embarazo, la pareja acompañó con emoción a su hijo, el Chino Darín, y a la actriz española, quienes atraviesan una etapa plena y cargada de amor.

Florencia Bas, Ricardo Darín, Úrsula Corberó y el Chino Darín

En aquella ocasión, Florencia no dudó en expresar públicamente su alegría. Debajo del posteo con el que Úrsula confirmó la noticia, la mamá del Chino escribió un mensaje tan tierno como sincero: “Me explota el corazón de alegría y amor. Los amo con mi vida a los tres”.