La foto inédita de Isidro, el hijo de Rocío Marengo: "No quiero flashes"

Rocío Marengo continúa en el Sanatorio Otamendi acompañando a Isidro, su bebé que se encuentra internado en la sala de neonatología a pocos días de haber nacido. En medio de su estadía en el centro médico, la actriz compartió una tierna foto del nene y conmovió a sus seguidores.

La foto inédita de Isidro, el hijo de Rocío Marengo, minutos después de su nacimiento: "No quiero flashes"

Rocío Marengo publicó una foto inédita del nacimiento de Isidro, el bebé que tuvo junto a Eduardo Fort. En la imagen, que compartió a través de sus historias de Instagram, el pequeño aparece tapándose el rostro con su mano y la actriz lanzó una divertida frase: “No quiero flashes”.

La foto inédita de Isidro, el hijo de Rocío Marengo

En la postal - que, según indicó, fue tomada minutos después del parto - se lo puede ver al pequeño Isidro en los brazos de su mamá, tranquilo y disfrutando del cariño de la actriz. Más allá de dejar en claro que “no quería fotos”, Rocío Marengo también escribió sobre la imagen: “Una foto del nacimiento de Isi. ¡Hola capos! No, no, no. ¡No quiero flashes!”.

Rocío Marengo junto a su hijo, Isidro

Cabe mencionar que la tierna foto de Isidro, el nene que la artista dio a luz el pasado miércoles 3 de diciembre, fue tomada mientras continúa internado en la sala de neonatología del Sanatorio Otamendi. En ese sentido, hace unos días Rocío explicó: “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.

Como este es el primer hijo de Rocío Marengo, cada avance y cada imagen del pequeño tiene un valor especial para ella. La actriz transita estos días con una mezcla de emoción, ansiedad y felicidad, compartiendo con sus seguidores pequeños momentos que reflejan la enorme alegría que le genera la llegada de Isidro.