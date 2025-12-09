Polémica por En el barro: revelan el insólito pedido de Mauro Icardi a Netflix por las escenas de alto voltaje de la China Suárez

Paula Varela sorprendió a todos en Intrusos (América) al revelar una interna inesperada detrás de la segunda temporada de "En el barro", la serie de Netflix protagonizada por la China Suárez. Según contó la periodista, Mauro Icardi habría hecho un insólito pedido a la producción relacionado con las escenas de alto voltaje que su pareja filmó para la ficción.

Revelan el increíble pedido que Mauro Icardi le hizo a Netflix por las escenas de la China Suárez en la serie En el barro

Según contó Paula Varela, la primera y segunda temporada de "En el barro" se grabaron juntas y actualmente se están terminando los últimos ajustes de la última parte, que estará disponible en febrero. En ese contexto que, de acuerdo con su información, la China Suárez se comunicó con la producción solicitando ver las escenas de sexo antes del estreno, para poder mostrárselas a Mauro Icardi y confirmar cómo quedaba el corte final.

“La producción recibió un llamado de parte de la China Suárez pidiendo ver las escenas de sexo para compartirlas con Mauro Icardi”, aseguró la periodista. El motivo del pedido era que el delantero pudiera “verlas antes de que salgan al aire” y así saber exactamente “qué de todo lo que ella hizo” en la serie. La periodista subrayó que la respuesta de Netflix y del equipo de Sebastián Ortega fue tajante: “Obviamente, la producción se lo negó 100%. Se lo denegaron absolutamente”.

En Intrusos, el pedido generó sorpresa e indignación. “¿Qué chequea? ¿Qué le va a decir a Netflix o a Sebastián Ortega? ¿Que le corten una escena porque a él no le gusta? ¡Cosa de locos!”, disparó Rodrigo Lussich. Y, agregó: “El personaje de la China sufre una violación en la segunda temporada y una escena muy violenta, pero es parte de la trama”.

La China Suárez en "En el barro 2" de Netflix

El comentario llevó a más especulaciones en el piso. “Llamó mucho la atención en la producción”, afirmó Paula Varela, y aseguró que Sebastián Ortega estaba al tanto de todo. “Pero la respuesta fue la misma: no hay forma de que ella vea ese contenido antes”, sentenció la periodista.

En el barro 2 llega a Netflix: cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Tras conquistar a más de dos millones de espectadores, Netflix lanzará en los próximos meses la segunda temporada de "En el barro", el spin off de "El Marginal". La producción argentina no solo lideró el ranking mundial de series de habla no inglesa, con 5.6 millones de visualizaciones en la semana de estreno, sino que también se posicionó en el Top 10 de 41 países, consolidándose como una de las favoritas a nivel mundial.

La China Suárez en "En el barro 2" de Netflix

Tal como confirmaron en Intrusos, el estreno de "En el barro 2" llegará en febrero de 2026, dado que los capítulos ya fueron grabados. En esta segunda parte, la protagonista será la China Suárez, quien dará vida a Nicole, una escort de lujo que termina tras las rejas. Su poca participación en la primera temporada generó especulaciones sobre un recorte de escenas; sin embargo, fue ella misma quien confirmó que su personaje debutará como tal en esta segunda temporada.