Así es la casa de Cami Homs: living XXL en el jardín, galería rústica y un rincón especial para su beba, Aitana

A días de convertirse en mamá por tercera vez, Cami Homs abrió las puertas de su casa para mostrar el nuevo rincón pensado para su hija, Aitana. En un hogar que se distingue por un living XXL en su jardín y una impactante galería rústica, la modelo dejó ver los detalles del espacio para su beba.

En sus redes sociales, Cami Homs muestra sus mejores looks, su feliz noviazgo con José Sosa y los momentos cotidianos. En algunas ocasiones, la top model abre las puertas de su hogar para mostrar en detalle los rincones favoritos de su lujoso piso. Este martes 9 de diciembre, la influencer dejó ver un delicado rincón dedicado a su beba, Aitana, donde se destaca un pequeño moisés y el almohadón que lleva su nombre.

Según las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Cami Homs tiene todo lo que necesita para el nacimiento de su tercera hija. Desde un cambiador hasta un almohadón en forma de flor y otro con el nombre de la nena bordado. Todo, en colores blanco y beige, una combinación a tono del resto de la casa.

En otras publicaciones, la modelo reveló uno de sus lugares favoritos de la casa: la sala de estar, ideal para descansar y disfrutar de instantes simples. De hecho, en la imagen donde se muestra en este espacio, Camila está tomando mate con un outfit relajado y sporty chic. Su living posee un estilo nórdico con influencias rústicas y naturales, que prioriza la entrada de luz natural y la armonía visual.

El living de Cami Homes

El mismo está ambientado por un sillón redondo blanco de diseño moderno, un gran espejo de pie con marco rústico de madera, una chimenea empotrada, una planta grande de hojas verdes en un jarrón blanco y sillas de madera con almohadones blancos.

Su piso de porcelanato símil madera oscura contrasta con las paredes blancas y eleva la elegancia general del lugar. Asimismo, su elementos logran combinar lo artesanal con lo moderno, aportando funcionalidad y ese toque de calidez que lo convierte en una sala cómoda y sofisticada.

Por otro lado, su habitación sigue la estética que predomina en su residencia: paredes blancas, pisos de porcelanato y una decoración minimalista. Posando frente a un espejo de cuerpo entero y con un look comfy, Camila dejó ver que su cuarto tiene grandes ventanales con cortinas blancas, que permiten iluminar por completo este ambiente, una cama grande con respaldo capitone de color gris claro, almohadones blancos y sábanas en la misma tonalidad.

La habitación de Cami Homs

Algo que no pasó desapercibido ante los ojos de sus seguidores es que su balcón simula ser una pequeña galería rústica con pequeñas macetas, mesa y sillas de madera. La misma le permite disfrutar de cosas simples, desde tomar unos mates al atardecer, relajarse al aire libre hasta contemplar el verde que rodea su departamento.

Además, su dormitorio posee una cómoda blanca con múltiples cajones para guardar su ropa y calzado, una maceta grande con una planta de interior y un televisor de tamaño mediano.

La habitación de Cami Homs

En el exterior, Camila Homs cuenta con una galería soñada, que es perfecta para relajarse durante el verano. Los tonos neutros y los detalles bien pensados se destacan y crean una atmósfera relajada. En la fotografía que subió la influencer tiempo atrás se la puede ver luciendo un traje de baño y mostrando en detalle todo lo que tiene este rincón: sillón en L de color beige, almohadones blancos con frases en inglés, una mesa baja blanca de líneas rectas y una enorme maceta blanca con una planta de hojas grandes, que aporta frescura y conecta con el entorno natural.

De fondo, se puede visualizar unas ventanas amplias con cortinas translúcidas, que reflejan una arquitectura contemporánea y ayudan al ingreso de luz durante el día.

El living XXL en el jardín de Cami Homs

Aunque eso no es todo ya que Cami Homs también tiene una enorme piscina. La misma está rodeada de árboles y espacios verdes. Por las noches, se ilumina y refleja luces azuladas que generan un efecto relajante y moderno. Además, se encuentra ambientado con una mesa y sillas de madera para disfrutar de una comida al aire libre.

La galería de Cami Homs

Con espacios modernos, despojados y repletos de luz natural gracias a sus ventanales y el color blanco que predomina en su decoración, así es la casa de Cami Homs.