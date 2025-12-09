El Martín Fierro de Cine y Series 2025 no solo premió el talento de la pantalla, sino que coronó a un color como el rey absoluto de la noche y, anticipó cuál será el tono en la inminente temporada de fiestas: el rojo.

Natalia Oreiro, Griselda Siciliani y Valentina Zenere encendieron la gala del cine con el color que dominará los festejos de fin de año. Ellas confirmaron una consigna de la moda que es muy clara: si querés ser el centro de todas las miradas, optá por el rojo. Las actrices eligieron este tono vibrante, pero solo una apostó por un diseño local: Natalia Oreiro, que brilló con un vestido de la diseñadora María Gorof.

Natalia Oreiro por María Gorof

Natalia Oreiro: diosa de Hollywood

La actriz y cantante Natalia Oreiro, ganadora del Martín Fierro de Oro, deslumbró con una creación a medida de la talentosa diseñadora argentina María Gorof. Confeccionado en crepé de seda rojo profundo, de un brillo casi líquido, el vestido buscaba reinterpretar la elegancia de las divas de Hollywood de los años 30, pero con lenguaje contemporáneo y poderoso.

La espectacular espalda del vestido de Natalia Oreiro

Los hombros marcados, un guiño de poder a la estética de los 80, aportaron una presencia magnética. Cada detalle era un manifiesto de lujo: desde el drapeado artesanal que esculpía su cintura, hasta el escote geométrico profundo en la espalda que balanceaba la sobriedad frontal con un toque de sensualidad. Una pieza que fusionó la fuerza icónica con máxima elegancia.

Griselda Siciliani: seducción minimalista

Griselda Siciliani, también premiada por su labor en la serie Envidiosa, eligió un vestido de Stella McCartney que combinó con joyas de Swaroski. Un modelo super adaptable para las fiestas o cócteles de fin de año.

Griselda Siciliani eligió a Stella McCartney.

El vestido de seda roja de manga larga y largo por debajo de la rodilla. La actriz se inclinó por una firma de afuera, priorizando la textura y el corte impecable. Demostró que la elegancia reside en la calidad y el diseño simple. Con respecto al make up también apostó al rojo furioso para sus labios y llevó el haircut que es tendencia: el pelo corto.

Siciliani llevó el rojo también en el make up.

Valentina Zenere: glam disruptivo

La joven actriz, siempre marcando tendencia, deslumbró con un diseño color rojo vibrante de la firma italiana Blumarine. Al igual que Siciliani era un vestido de manga larga, hiper corto y con un detalle super trendy: la falda con plumas.

Caption

La actriz eligió un vestido super sensual que se ajusta a las últimas tendencias de la moda internacional. Lo potenció con joyas de oro blanco y brillantes de Jean Pierre, aportando el toque de lujo que exige la alfombra roja.

Zenere también eligió un make up en rojo, pero en un estilo más dramático que el de Siciliani. Y optó por un peinado recogido intenso que resaltaba sus hermosas facciones. La actriz reafirma que el rojo es para todas las edades y estilos, llevando el tono pasión a un look glamour despreocupado y trendy con sello internacional.

Cómo adaptar el rojo a tus fiestas

El rojo no es solo para la alfombra roja; es el color perfecto para las fiestas de fin de año. ¿Cómo lo adaptamos a cenas, eventos y la Nochebuena? Si el rojo carmesí te intimida, podés elegir otro tono de rojo como el bordó o borgoña para un look más sofisticado y menos vibrante, ideal para cenas formales. El rojo cereza es en cambio más descontracturado, aporta la energía y vitalidad para una noche especial.

Apostar a un total look de un mismo tono nunca falla, pero si sentís que es demasiado vale sumar un toque de ese color vibrante y ya lograrás un sello distintivo en ti look. Si preferís algo más sutil, elegir un accesorio es clave: un par de stilettos rojos, un clutch de paillettes o, el infalible, un labial rojo mate que se convierta en el punto focal de tu maquillaje.

Natalia Oreiro, Griselda Siciliani y Valentina Zenere demuestran que vestir de rojo es un acto de declaración, confianza y celebración. Las celebrities argentinas nos dieron la señal, ahora es tu turno de encender la noche.