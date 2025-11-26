De vacaciones en Buenos Aires, Úrsula Corberó lució su pancita de embarazada y mostró los primeros zapatitos de su bebé

Úrsula Corberó viajó a Buenos Aires para acompañar a El Chino Darín, que está grabando su nueva película en la Argentina, y enterneció a sus seguidores al mostrar los primeros zapatitos de su bebé. Además, dejó en claro que disfruta al máximo de esta nueva etapa al lucir su pancita de embarazada.

De vacaciones en Buenos Aires, Ursula Corberó lució su pancita de embarazada y mostró los primeros zapatitos de su bebé

Mientras comienza a transitar su sexto mes de embarazo, Úrsula Corberó decidió tomarse unos días de descanso en Buenos Aires y lo compartió con sus más de 20 millones de seguidores. A través de sus redes sociales, publicó una serie de imágenes que no tardaron en volverse virales: en una de ellas, sostiene en su mano un diminuto par de escarpines, tejidos en punto fino y con un delicado borde doble. Los zapatitos de color celeste claro parece revelar el sexo del bebé, aunque aún no fue confirmado por los artistas.

Úrsula Corberó

La protagonista de La Casa de Papel también mostró un look relajado y canchero, ideal para los días de calor. En una selfie tomada dentro de un ascensor, se la ve con una remera blanca básica, ceñida al cuerpo, que deja ver su pancita. La combinó con una minifalda negra con volados y cordones, de estilo urbano y liviano, además de un bolso negro de líneas modernas. Para completar el outfit, sumó anteojos de sol rectangulares y el pelo suelto, lo que le dio un aire fresco y descontracturado.

Lejos del glamour de las alfombras rojas y los rodajes internacionales, Úrsula Corberó se mostró simple, cómoda y feliz, disfrutando de su estadía en Buenos Aires. En la publicación, escribió “Pregnancy en Baires”, dejando en claro que esta etapa la encuentra con energías renovadas y acompañada por su pareja, El Chino Darín.

Úrsula Corberó

La visita de la actriz a la Argentina generó una ola de comentarios y mensajes de cariño. Sus seguidores españoles celebraron verla tan radiante, y los argentinos se mostraron encantados de tenerla nuevamente en el país. Todo indica que su paso por Buenos Aires será tan especial como este nuevo capítulo en su vida personal.