Los negocios de Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia

Sofía Bonelli comenzó a cobrar protagonismo en el ámbito mediático por su relación con el exjugador Claudio Paul Caniggia y ahora, volvió a ser foco de noticias al revelar detalles poco conocidos acerca de su vida laboral y sus negocios, dejando en evidencia que su identidad va mucho más allá del romance con uno de los ídolos de la historia deportiva nacional.

Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia reveló su negocio ligado al fútbol

Sofía Bonelli inició su relación con Claudio Paul Caniggia en el año 2019 en medio de la tormentosa separación del exjugador con Mariana Nannis. La actual pareja se conoció en un gimnasio y fue el propio deportista quien consiguió el teléfono, la invitó a salir y hoy son uno de los novizgos más estables de la farándula. Más allá de su perfil amoroso, la novia del exfutbolista tiene una faceta de empresaria.

Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli//Instagram

Bonelli, a través de su perfil en Instagram, se presenta como “Agente FIFA con licencia”, una denominación que inmediatamente despierta interés y respeto en el ámbito del fútbol internacional. La joven también comparte que posee un posgrado en derecho y gestión deportiva, conocimientos que la posicionan como una profesional preparada para afrontar los desafíos del mercado futbolístico desde una perspectiva legal y administrativa.

Además, la empresaria se destaca por contar con pasaporte europeo y permisos de ingreso a Estados Unidos, aspectos que facilitan su movilidad internacional y refuerzan su perfil de agente en un mercado globalizado. Estos detalles no solo muestran su preparación, sino también su capacidad para desenvolverse en diferentes ámbitos y países, lo que resulta fundamental en un sector donde las conexiones y la rapidez de gestión son clave.

Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli//Instagram

La pareja de Claudio Paul Caniggia cuenta con una certificación como representante deportivo, lo que la vincula directamente con el mundo de los negocios y los contratos en el fútbol. Su actividad profesional combina aspectos legales, negociación y la gestión integral de carreras de jugadores, funciones que la colocan en una posición de influencia en el mercado de transferencias y acuerdos entre clubes de distintas ligas del mundo.

La autorización oficial otorgada por la FIFA le permite intervenir en operaciones de mercado de pases, participar en negociaciones y cerrar transferencias. Esto refleja no solo su preparación, sino también su reconocimiento formal en un ámbito altamente competitivo y regulado. La posibilidad de actuar oficialmente en el mercado futbolístico le abre puertas para colaborar con clubes, dirigentes y jugadores.

Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia paso de vivir en el Conurbano a recorrer el mundo



Sofía Bonelli, originaria de Tigre, provincia de Buenos Aires, ha logrado consolidar su perfil tanto en el ámbito personal como en el público, tras comenzar una relación con el reconocido exjugador Claudio Paul Caniggia. Desde entonces, ha recorrido diferentes partes del mundo, compartiendo sus viajes en redes sociales, con destinos destacados como Miami, México, Milán, Roma e Ibiza, entre otros lugares internacionales. Su presencia en estas plataformas le ha permitido conectar con una amplia audiencia y mostrar su estilo de vida viajero y cosmopolita.

Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia en Milán, Italia//Instagram

Además de su faceta como viajera, Bonelli es una mujer multifacética que combina sus pasiones con su formación académica. Es periodista y traductora en inglés, habilidades que le brindan soltura y confianza en el ámbito público y mediático. Gracias a esto, ha sabido desenvolverse con facilidad en diferentes contextos, fortaleciendo su presencia en las redes sociales.

En el plano digital, Sofía Bonelli también se desempeña como modelo e influencer, sumando estas actividades a su carrera y estilo de vida. Su relación con Claudio Paul Caniggia ha sido muy mediática, y ella ha sabido aprovechar esta exposición para expandir su influencia en el mundo digital, empresarial y deportivo.