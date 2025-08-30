La China Suárez se reencontró con sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña en Estambul, donde se encuentra viviendo con Mauro Icardi. A través de un particular posteo, la actriz mostró la intimidad de la estadía de sus pequeños y varios momentos con el futbolista llamaron la atención de los usuarios.

La China Suárez mostró los días de sus hijos en Turquía: complicidad con Mauro Icardi, abrazos y un reencuentro emotivo

La China Suárez sigue en el ojo de la tormenta tras decidir mudarse a Turquía para vivir su historia de amor con Mauro Icardi sin sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña. La más grande, Rufina Cabré, habría aceptado instalarse allí y contó con el apoyo de su padre, Nicolás Cabré.

Bajo este contexto, los menores permanecerán en Argentina para seguir asistiendo a clases y compartir tiempo con su papá, Benjamín Vicuña, y viajarán a Turquía para estar cerca de su madre. Esta agitada rutina, que incluye varias horas de vuelo, es muy cuestionada en las redes sociales. A esto se le suma que, recientemente, los pequeños volvieron a viajar a este destino para verla y no fue la actriz quien decidió volver al país para visitarlos.

En medio de las constantes críticas que recibe a diario, la China Suárez publicó una llamativa publicación en su cuenta de Instagram con un texto que hacía referencia a sus hijos y a su actual novio: "Mis cositas lindas". Las imágenes dejaban ver los días de los niños en Estambul y su alegría de estar nuevamente junto a ella

Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, los hijos de la China Suárez en Turquía.

Algunas de las escenas más importantes que la artista reunió y mostró en su red social incluyeron desde tardes increíbles en la enorme piscina de su nueva casa, donde disfrutaron del calor y de un divertido momento entre hermanos, un paseo por un parque de diversiones hasta la intimidad de su estadía en el hogar junto a Mauro Icardi. Precisamente, los instantes entre el jugador y el pequeño Amancio de 5 años fueron los que más se repitieron en el video que subió la joven.

Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, las hijas de la China Suárez en Turquía.

Como era esperarse, la complicidad y el vínculo cercano que quiso presumir la China Suárez en las redes generó repercusiones en el mundo 2.0. Para algunos internautas, este gesto de la cantante fue una clara indirecta a su expareja, Benjamín Vicuña, quien no permitió que sus hijos vivan con ella en Turquía afirmando que su centro de vida se encuentra en Argentina. Para otros, se trató de un mensaje encubierto para Wanda Nara ya que la conductora se la pasa cuestionando la decisión de su ex de "mantener" a los chicos de su actual novia.

Amancio Vicuña y Mauro Icardi

En la primer postal, se lo puede ver al niño sosteniendo el brazo del jugador mientras éste tiene el celular en sus manos y está muy concentrado en la pantalla. Amancio lo mira fijamente y demuestra que siente cariño por él. En la siguiente, Icardi lo sostiene y el hijo de la China se muestra aprestando atención a los tatuajes que tiene en el cuello.

Sin dudas, la actriz disfruta de ver a sus hijos felices junto a su nueva pareja y no duda en compartir la relación especial que están construyendo. De esta manera, la China Suárez mostró los días de sus hijos en Turquía y resaltó en el video compartido en su red social de Instagram la complicidad con Mauro Icardi, los abrazos y el reencuentro emotivo que vivieron en el aeropuerto.