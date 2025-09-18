Nequi Galotti mostró su increíble destreza corporal

Para Nequi Galotti la vida fitness es un estilo de vida, es por esta razón que apuesta al estilo “full body”, una técnica que combina rutinas de ejercicios donde se trabaja todo el cuerpo: brazos, pecho, espalda, abdomen, glúteos y piernas. Esta dinámica está adaptada a la resistencia de su organismo y a su edad biológica, razón por la cual optó por realizar pilates para englobar todos estos desafíos físicos.

Así quedó reflejado en su cuenta personal de Instagram, sitio en el cual suele compartir sus preferencias por la moda, la comida saludable y el bienestar tanto corporal como mental. Sin embargo, un detalle dejó atónitos a sus seguidores: la gran destreza y elasticidad que tiene.

Nequi Galotti | Instagram

Nequi Galotti sorprendió a sus seguidores

Nequi Galotti se encuentra en la antítesis a promover tratamientos estéticos con resultados “mágicos”, por lo que el esfuerzo y la dedicación es la columna vertebral de sus metas y desafíos diarios. A sus 65 años, la comunicadora es un ejemplo de perseverancia y disciplina para las personas de su edad que buscan sentirse plenas y radiantes sin sobre exigirse y cuidando su integridad por sobre todas las cosas.

Pero si de bienestar se trata, la rutina de pilates no puede faltar en su vida. Con musculosa de algodón blanca, un short corto negro y con el cabello semirrecogido, la panelista se sometió a la combinación de una serie de ejercicios donde tonificó su abdomen, pero también trabajó la fuerza de sus brazos sosteniéndose con la camilla de pilates. La concentración, la fuerza y la destreza fueron factores clave para poder formar una figura recta inclinada. La realización de la misma no es para cualquiera, sino para aquellos que logran dominar cada movimiento y reconocerse durante la realización de este desafío.

Una vez que terminó con esta repetición de series, elongó cada músculo para evitar dolor o alguna fatiga posterior. Para ello, estiró la zona de las costillas con una leve inclinación que la llevó a conformar una medialuna perfecta. También elevó su pierna izquierda para trabajar más de una zona a la vez. Para ambientar, utilizó música relajante que ayuda a la conexión con el yo interior y mantener el enfoque.

De esta manera, Nequi Galotti culminó su jornada mostrando la satisfacción en su rostro por los beneficios obtenidos de la práctica de pilates que le permiten mantenerse saludable y activa. Una vez más, demostró, a través de su dedicación a sus rutinas de ejercicio diarias, que el cuidado personal es tan importante como cualquier objetivo profesional. Su enfoque constante, enérgico y elegante sirve como un verdadero modelo a seguir.

NB