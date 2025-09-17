La inesperada declaración de Ricardo Darín sobre la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

La familia del reconocido actor está viviendo un momento de enorme alegría tras confirmarse que el Chino Darín y Úrsula Corberó serán padres por primera vez. La noticia del embarazo revolucionó al mundo del espectáculo y despertó ternura entre los seguidores de la pareja, que lleva casi una década de relación.

Úrsula Corberó

Ricardo Darín no tardó en hablar sobre la llegada de su primer nieto. Con su característico humor y también dulzura, el experto en artes escénicas, reveló como se siente en A la tarde, haciendo reír y reflexionar a la vez. Además, bromeó sobre su esposa, Florencia Bas, en un guiño divertido a la situación familiar.

La contundente promesa de Ricardo Darín

Actualmente, Ricardo Darín se encuentra en España promocionando la obra Escenas de la vida conyugal, junto a Andrea Pietra. Durante la entrevista, fue consultado sobre qué tipo de abuelo imagina ser y no dudó en responder: “El peor. Voy a hacer todo lo que no se puede hacer. Lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, paciencia y aprender. Es una sorpresa total”.

Ricardo Darín

Fiel a su característico humor, Ricardo Darín aprovechó e hizo un comentario sobre su esposa: “Florencia se fue. Me abandonó. Se fue a vivir a otro país, está radicada en Paraguay. Me dejó solo por el tema de los pañales. Dice que va a volver cuando el chico esté entrando en la secundaria”.

La decisión de Ricardo Darín sobre las decisiones de su hijo

Con respecto a donde se van a radicar tras el nacimiento del bebé, Ricardo Darín fue contundente -y a la vez- prudente: “No me imagino nada de todo eso. Somos muy respetuosos de lo que ellos decidan. Cuando me tocó a mí estar en el rol de ellos, fuimos prudentes y pedimos que respetaran nuestras decisiones. Lo mismo haremos nosotros”.

Ricardo Darín

Además, remarcó que prefiere ir paso a paso: “Falta mucho, vamos despacio”, asegurando que su prioridad es acompañar y no interferir. A pesar de que Ricardo Darín no puede ocultar la emoción por la llegada de su primer nieto, también dejó claro que el respeto y la paciencia son primordiales en este momento para toda la familia.