Las bucaneras de Nequi Galotti que son clave para un look “power woman” nocturno

Nequi Galotti es una de las influencias fashionistas más observadas de las redes sociales. La empresaria marca un estilo elegante y sofisticado, mezclado con prendas del campestre y colores tendencia de cada temporada. Sin embargo, también se la juega por imponer ella algunos outfits que llaman la atención y que son replicados por otras celebridades o sus seguidores. Para una noche cultural, decidió ir por un lookazo chic, y optó por las bucaneras que fueron claves para agregarle un "power woman" al conjunto.

Recitales en teatros, días en el campo o actividades deportivas. Nequi Galotti no duda en asistir a los evento en la que es invitada, y deja su marca personal en cada uno de ellos con su estilo fashionista. La empresaria es una de las que impone las tendencias de la temporada, demostrando que se pueden fusionar con las elecciones personales y la estética que más le gusta a cada uno. Es así como se volvió una de las influencias más observadas de las redes sociales y por los expertos en la moda.

En esta ocasión, Galotti participó de una experiencia inversiva donde el arte y la tecnología se unifican. Cinco obras icónicas del Museo Del Prado se proyectaban en La Rural, dándole a los visitantes una posibilidad de verlos en vivo. Nequi no dudó en ir y para la ocasión buscó un look chic y elegante que le fuera cómodo e icónico. Sin embargo, la prenda clave fueron las bucaneras que lució, y le dieron una vuelta de tuerca al atuendo ideal para la noche.

La empresaria optó por un total black, una de las combinaciones que más usa y más la unen con su lado sensual y sofisticado. En este caso optó por un vestido mini, que se lucía gracias a las medias largas del mismo color. El saco sastrero le daba un toque canchero al atuendo, y todo hacía destacar a las bucaneras. De caña alta y ceñida a la pierna, las botas eran sensuales, con un estilo "power woman". Las mismas contaban con taco fino y terminación en punta, dando elegancia a la sensualidad.

Los expertos fashionistas y sus seguidores no tardaron en destacar el look, y lo bien que le quedaban las bucaneras a la empresaria. Nequi Galotti se la jugó por un estilo poderoso, y demostró las prendas claves para llevarlo a cabo. Nuevamente, remarcó su importancia en la moda, como una influencia de tendencias y de riesgos que se pueden tomar a la hora de pensar un outfit, teniendo en cuenta la salida en la que se lucirá y la comodidad personal.

