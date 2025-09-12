Nequi Galotti es una de las modelos y empresarias fashionistas más observadas por su estilo de la moda y gusto por la elegancia. En todas las ocasiones en las que se presenta, busca marcar un atuendo siguiendo las tendencias de la temporada, pero con una vuelta personal que la identifique. En este caso, y para un paseo por la ciudad, eligió un imponente accesorio que elevó el look minimalista y holgado que llevaba puesto para marcar la llegada de la primavera.

La moda no solo es lucir prendas comfy y en tendencia. La combinación de cada una de ellas, dependiendo la ocasión, con el acompañamiento de calzado y accesorios adecuados pueden elevar un look que parecía minimalista y clásico. Nequi Galotti sabe muy bien eso, y no duda en explorar diferentes posibilidades, sin perder su estilo personal que marca entre la elegancia, lo campestre y sensual, para dar una imagen poderosa y sofisticada.

Es así como, en los últimos días, decidió demostrar sus conocimientos fashionistas al momento de sacar a pasear a una de sus mascotas. Amante de la naturaleza y los animales, la modelo y empresaria recorrió la ciudad con India, su border collie más compañera de todas. Junto a la perra de pelaje blanco y negro, decidió ir por un look de color delicado y minimalista, y lo elevó con un accesorio que fue destacado por los expertos fashionistas.

En los últimos días de invierno, y comienzo de la primavera, optó por el color arena como base del look. Para lucirlo, y con un estilo tranquilo y relajado, fue por una camisa holgada y unos pantalones rectos frescos. Para romper con la monotonía, lució un pañuelo mocha mousse y un accesorio que se robó las miradas de todos. Se trataba de un collar de diseño artesanal, con la forma de una flor irregular y, en el centro, un nácar “madre perla”.

Sus seguidores y expertos fashionistas no tardaron en destacar el collar como un ideal de gran tamaño para elevar un look minimalista. Nequi Galotti volvió a demostrar que es una influencia fashionista, y que sus conocimientos la invitan a probar diferentes tendencias y accesorios. Su amor por la moda la lleva a probar diferentes prendas, y a jugársela por romper con los estereotipos clásicos de la elegancia y la sofisticación.

A.E