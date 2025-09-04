De Verónica Varano y Guillermina Valdés a Agustina Kämpfer y Nequi Galotti: los looks de los famosos en un exclusivo evento en La Rural

La noche porteña se vistió elegante-sport en La Rural y reunió a muchos famosos para el evento de Art Masters, la experiencia inmersiva que recrea en realidad virtual cinco obras icónicas del Museo del Prado. Bajo el lema “un viaje inspirado en las piezas maestras”, figuras del espectáculo, el periodismo y la moda se dieron cita el martes por la tarde para descubrir una propuesta que une tecnología y arte clásico. Entre columnas y luces bajas, la alfombra roja se convirtió en pasarela improvisada.

Los looks de los famosos en un exclusivo evento en La Rural

Verónica Varano eligió una camisa blanca abierta al escote, saco negro y jeans celestes con roturas y doblez ancho en los tobillos. Completó con botas negras en punta y sobre de mano, un mix casual-chic que se distinguió por su naturalidad sin perder elegancia.

Verónica Varano

Por su parte, Guillermina Valdés optó por un sobrio vestido negro por encima de la rodilla, blazer al tono y botas altas, también negras. Un look minimalista y urbano que la confirma como referente de sofisticación sin estridencias.

Guillermina Valdés

Agustina Kämpfer sorprendió con un equipo de cuero negro: pantalón amplio tipo "baggy" y chaqueta corta en tono celeste, combinados con remera blanca y zapatillas. Un conjunto moderno, cómodo y con aire cosmopolita.

Agustina Kämpfer

El toque de color lo puso Flavio Mendoza, quien apostó por un sweater tejido a bloques en naranja, turquesa y crudo, acompañado por pantalón negro suelto y sneakers multicolor.

Caption

Por su lado, Nequi Galotti, lució un fit total black con un vestido midi y un blazer largo que añadió sofisticación e hizo frente al frío porteño.

Caption

Gastón Soffritti eligió un atuendo relajado, pero muy acertado para lo que queda de invierno. El actor eligió un hoodie de peluchito blanco con cierre en el cuello y un jean celeste haciendo juego.

Gastón Soffritti

Pamela David, Federico D’Elía, Nico Francella, Vanesa González, Teresa Calandra, Peto Menahem, Fernán Miras y Eugenia Zicavo, entre muchos otros. Todos se sumaron al recorrido virtual que traslada a los visitantes al interior de lienzos firmados por Velázquez, Goya, El Bosco y Rubens. Los famosos disfrutaron de la experiencia mientras desplegaron sus estilos en la alfombra roja.

Fotos: Prensa Art Masters

F.A