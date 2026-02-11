Nequi Galotti mostró su rutina de pilates reformer, ideal para las mujeres +65

Nequi Galotti volvió a marcar tendencia en redes sociales, pero esta vez lejos de la moda. La conductora compartió en su cuenta de Instagram parte de su rutina de pilates reformer, disciplina que practica tres veces por semana y que, según ella misma contó, es una de las claves de su bienestar físico.

A través de un carrusel en Instagram, Nequi Galotti compartió los secretos de su rutina de entrenamiento, ideal para las mujeres mayores de 65. "Siempre me preguntan por mis clases de pilates. Esta es parte de mi rutina y voy tres veces por semana", escribió junto a una serie de fotos y videos donde se la ve entrenando con gran destreza y concentración. Además, le agradeció a sus profesoras y a sus seguidoras, que siempre la tratan con mucho cariño en las redes sociales.

En las imágenes, la modelo mostró de qué manera realiza algunos de los ejercicios más clásicos del reformer: trabajos de equilibrio con una pierna extendida en el aire, elongaciones profundas sobre la máquina y movimientos de fuerza controlada para brazos y el resto del cuerpo.

Según los expertos, el pilates reformer es una de las disciplinas más recomendadas para mujeres mayores de 65 porque combina fortalecimiento muscular con bajo impacto articular. A diferencia de otros entrenamientos más exigentes, trabaja la musculatura profunda del abdomen y la espalda, mejora la postura y ayuda a prevenir dolores lumbares. Además, favorece la flexibilidad y la movilidad articular, dos aspectos fundamentales con el paso del tiempo.

Otro de sus grandes beneficios es el trabajo del equilibrio y la coordinación, claves para prevenir caídas en la adultez mayor. Al mismo tiempo, al tratarse de una práctica que integra respiración y concentración, también contribuye a reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Fiel a su estilo elegante y despojado, Nequi Galotti eligió un conjunto deportivo en total black que combinó funcionalidad y sofisticación. Lució una musculosa negra de líneas simples y escote cerrado, junto a un short al tono que estiliza la figura y le permite moverse con total comodidad sobre el reformer.

Descalza, como lo requiere la disciplina, la conductora completó el outfit con un beauty look natural: piel luminosa, rostro casi sin maquillaje y el pelo recogido de manera práctica. Una apuesta minimalista que confirma que incluso en modo fitness, la conductora mantiene su impronta clásica y femenina.